CATANIA, RUBA UN OROLOGIO IN UN’EDICOLA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO: INDAGATA UNA DONNA
La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà una donna per furto aggravato. Personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera Aerea in servizio all’aeroporto di Catania,...
La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà una donna per furto aggravato. Personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera Aerea in servizio all’aeroporto di Catania, a seguito ad una attività di info investigativa, deferiva alla Procura della Repubblica la predetta donna responsabile del furto di un orologio del valore di alcune centinaia di euro, avvenuto all’interno di una edicola sita all’interno dell’aerostazione.
In particolare, gli investigatori della Polizia di Frontiera ricevuta la denunzia di patito furto, attraverso approfondite indagini effettuate con l’aiuto dei sistemi di videosorveglianza accertavano che tale reato era stato portato a segno ad opera della donna, accompagnatrice di un minore in partenza per un paese extra Schengen, la quale, dopo aver commesso il furto, dirigendosi alla propria autovettura, una volta a bordo si allontanava definitivamente.
Gli operatori, una volta individuata l’autovettura e la relativa targa, riuscivano a risalire all’identità della donna responsabile del reato di furto aggravato che risultava essere D.L. di anni 47. La refurtiva veniva recuperata a seguito di perquisizione locale, disposta con apposito decreto della locale Procura.