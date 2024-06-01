CATANIA. RUBA UN PAIO DI OCCHIALI DA SOLE IN AEROPORTO E SI IMBARCA, SCOPERTO E DENUNCIATO A MILANO

Gli agenti della Squadra di polizia giudiziaria dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Catania hanno denunciato in stato di libertà un passeggero di 35 anni responsabile del furto di un paio di occhi...

Gli agenti della Squadra di polizia giudiziaria dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Catania hanno denunciato in stato di libertà un passeggero di 35 anni responsabile del furto di un paio di occhiali da sole, avvenuto presso un negozio, all’interno dell’area partenze dell’aeroporto Vincenzo Bellini.

I poliziotti, ricevuta notizia del furto, attraverso un’approfondita e attenta analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, hanno accertato che si trattava di un passeggero che si era imbarcato poco prima sul volo nella tratta Catania - Milano Linate.

Pertanto è stata segnalata la notizia agli agenti Polizia di Frontiera di Milano Linate, che dopo aver ricevuto le immagini del furto, all’arrivo del volo, sono riusciti a bloccare ed identificare il 35enne.

L’uomo, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, ha riconsegnato spontaneamente gli occhiali da sole ammettendo di averli rubati presso l’aeroporto di Catania.