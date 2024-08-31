CATANIA. Ruba un portafoglio in un fast food, 70 enne identificato grazie alle immagini delle telecamere

Si aggirava tra i tavoli di un fast food cercando un momento di distrazione dei clienti per sottrarre loro il portafoglio o altri oggetti di valore.È quanto hanno appreso, nei giorni scorsi, gli agent...

È quanto hanno appreso, nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Nesima” che hanno ricevuto la denuncia di una donna, vittima del furto del portafoglio, contenente soldi e documenti e momentaneamente appoggiato sulla sedia, accanto alla sua, mentre consumava un pasto veloce all’interno di un fast food di piazza Santa Maria di Gesù.

Ricevuta la denuncia è scattata immediatamente l’attività di indagine dei poliziotti che, attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza all’interno del locale, sono riusciti ad individuare l’autore del furto.

Lo stesso, approfittando di un momento di distrazione della vittima, con destrezza si era avvicinato al tavolo, impossessandosi del portafoglio, per poi allontanarsi rapidamente dal locale.

L’uomo, un settantenne con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per furto aggravato.