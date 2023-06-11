CATANIA. RUBA UNA BORSA IN PANINERIA MA VIENE SUBITO ACCIUFFATO ED ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, in flagranza di reato, hanno arrestato un 30enne del posto responsabile di furto aggravato.Nella centralissima Piazza Stesicoro...

Nella centralissima Piazza Stesicoro, intorno alla mezzanotte, i Carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione del furto di una borsa, consumato tra i tavoli di una nota panineria.

In particolare, l’attenzione dei militari è stata attirata dalle urla di una cliente, che aveva assistito “in diretta” al furto della borsa adagiata su un tavolo: il malvivente, sfruttando un momento di disattenzione della vittima, una studentessa 16enne di Catania che stava togliendosi la giacca, si è impossessato della borsa e si è allontanato con nonchalance.

L’uomo, però, veniva bloccato dai Carabinieri con l’ausilio di personale della sicurezza del locale.

La legittima proprietaria, che ha sporto denuncia nei confronti del responsabile del furto, è ritornata in possesso della sua borsa, che conteneva il suo telefono cellulare, i documenti di identità, denaro e altri effetti personali, mentre il 30enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.