CATANIA: RUBA UNA CARTA DI CREDITO E VA A COMPRARSI LE SIGARETTE, DENUNCIATO

Nella mattinata di ieri un equipaggio di volante, impegnato nell’ordinario servizio di controllo del territorio, ha denunciato il catanese D.A. classe 1960 per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito.

I poliziotti hanno ricevuto una segnalazione da parte della vittima di un furto la quale riferiva che poco prima un uomo gli aveva rubato un borsello, asportandolo dalla sua autovettura. Inoltre, la stessa vittima aveva appena ricevuto la notifica di un pagamento effettuato con la sua carta di credito presso una stazione servizio situata al Viale Mario Rapisardi.

Gli operatori, pertanto, si sono recati immediatamente sul luogo segnalato, dove hanno bloccato un signore che aveva appena acquistato 4 pacchetti di sigarette, utilizzando la carta di credito oggetto di furto.