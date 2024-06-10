CATANIA. RUBA UNA FELPA IN UN NEGOZIO DI VIA ETNEA, FERMATO E DENUNCIATO DALLA POLIZIA

Ha provato a rubare un capo di abbigliamento in un negozio ma è stato bloccato dal personale di vigilanza e denunciato dalla Polizia di Stato.Il fatto è accaduto in un magazzino della centralissima vi...

Ha provato a rubare un capo di abbigliamento in un negozio ma è stato bloccato dal personale di vigilanza e denunciato dalla Polizia di Stato.

Il fatto è accaduto in un magazzino della centralissima via Etnea dove un uomo di 28 anni di Caltanissetta ha preso una felpa del valore commerciale di 89 euro e ha cercato di portarla via, senza pagare alle casse, approfittando probabilmente della consueta confusione di clienti del fine settimana.

Il taccheggiatore, però, non è passato inosservato ed è stato subito fermato dagli addetti del servizio vigilanza che hanno chiesto l’intervento della Polizia di Stato.

Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti della Questura hanno accompagnato l’uomo presso gli uffici della Polizia Scientifica dove, una volta identificato, sono emersi i precedenti a suo carico. I poliziotti hanno accertato che il pluripregiudicato avesse a suo carico un divieto di dimora nel Comune di Catania, notificatogli appena qualche settimana fa in carcere dove aveva finito di scontare una pena.

Il 28enne è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato e inosservanza della misura cautelare personale del divieto di dimora nel Comune di Catania.