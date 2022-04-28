CATANIA. RUBA UNA SCHEDA VIDEO E SI RASA LA BARBA PER NON FARSI RICONOSCERE

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Librino ha eseguito numerosi controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa nell’area di competenza.Un giovane dell’età di 20 anni è stato indagato i...

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Librino ha eseguito numerosi controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa nell’area di competenza.

Un giovane dell’età di 20 anni è stato indagato in stato di libertà per il reato di rapina, infatti, dopo aver contattato via web una persona che aveva posto in vendita una scheda video per pc dal valore di 500 euro, ha chiesto di incontrarla per un eventuale acquisto. Ma alla la presenza del venditore, approfittando di un momento a lui propizio, l’indagato, usando violenza, ha sottratto la scheda al proprietario, dandosi poi alla fuga.

A seguito della denuncia sporta dalla vittima della rapina, sono scattate le indagini condotte dagli agenti del Commissariato i quali, a distanza di pochi giorni, ne hanno individuato il responsabile che frattanto, nel goffo tentativo di rendersi irriconoscibile, si era completamente rasato la folta barba. La successiva perquisizione ha permesso di ritrovare la refurtiva che è stata riconsegnata al legittimo proprietario.