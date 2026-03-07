Catania, ruba un’auto e tenta la fuga: bloccato dai Carabinieri dopo un inseguimento

Coordinati dalla Centrale Operativa della Compagnia di Catania, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno rintracciato e recuperato in poche ore un’auto rubata poco prima in via Torresino, nel quartiere “Cibali” di Catania.

Fondamentale è stata la coordinazione tra l’equipaggio su strada e la Centrale che, dopo aver diramato le ricerche per un’utilitaria oggetto di furto, in costante collegamento telefonico con il segnalante ha fornito indicazioni alla “gazzella”.

Un passante ha notato due uomini che, a bordo di uno scooter, “ronzavano” intorno ad un’autovettura con chiaro atteggiamento sospetto. Nel frangente ha segnalato quanto accadeva al 112 Numero Unico di Emergenza riferendo che uno dei due era passato all’azione forzando la portiera lato guida.

Dopo aver manomesso il blocco di accensione in un attimo ha avviato il motore guidando in direzione via Sabato Martelli Castaldi, cercando evidentemente di guadagnarsi l’impunità. Il complice, invece, si è allontanato in direzione opposta in tutta fretta.

Gli equipaggi impegnati in zona hanno quindi cinturato l’area interessata predisponendo mirati servizi di osservazione al fine di intercettare gli autori del reato.

Una della auto dei Carabinieri è riuscita ad intercettare l’utilitaria rubata proprio in via Sabato Martelli Castaldi e, al termine di un breve inseguimento che è andato avanti per un centinaio di metri, hanno bloccato in sicurezza il veicolo in via Ammiraglio Caracciolo.

Da una prima ispezione i militari dell’Arma hanno accertato il danneggiamento e la manomissione del blocco di accensione e, nel frattempo, rintracciato il proprietario dell’auto gliel’hanno restituita.

Gli investigatori hanno identificato l’uomo alla guida per un 44enne catanese che, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per “ricettazione in concorso”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.