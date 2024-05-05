CATANIA. RUBA UNO SMARTWATCH DA UNA VETRINA, SCOPERTO E DENUNCIATO DALLA POLIZIA DI STATO

I poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno denunciato per il reato di furto aggravato un 39enne con precedenti contro il patrimonio.A far scattare le indagini è stata la denuncia presentata d...

I poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno denunciato per il reato di furto aggravato un 39enne con precedenti contro il patrimonio.

A far scattare le indagini è stata la denuncia presentata dalla titolare di un esercizio commerciale di viale Odorico da Pordenone, relativa al furto – da parte di ignoti – di un costoso smartwatch esposto in negozio per la vendita al pubblico. La donna, infatti, durante la chiusura dell’attività aveva notato che dal banco espositivo mancava l’orologio.

I poliziotti del Commissariato, a quel punto, hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza presente all’interno del negozio, individuando l’autore del reato e riuscendo a risalire alla sua identità.

Dai filmati analizzati, gli agenti hanno rilevato che l’uomo – una volta raggiunta l’attività a bordo del proprio scooter e indossato un berretto per occultare la propria identità – era entrato nell’esercizio commerciale. Approfittando di un attimo di distrazione della commessa, aveva prelevato lo smartwatch dall’espositore e lo aveva nascosto all’interno della tasca del giubbotto, uscendo poi di tutta fretta per allontanarsi a bordo del proprio scooter.

Alla luce di quanto accertato, il 39enne è stato rintracciato dai poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” e denunciato per il reato di furto aggravato.