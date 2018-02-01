CATANIA: Ruba Vespa al Viale Vittorio Veneto, arrestato 47enne di Belpasso

Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza un 47enne di Belpasso, già gravato da precedenti di polizia specifici, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

Aveva preso di mira una Vespa Piaggio 125 parcheggiata poco prima da un catanese al Viale Vittorio Veneto. Forzandone il bloccasterzo e mettendola in moto si stava allontanando quando si è trovato di fronte l’equipaggio della “gazzella” che, precludendogli ogni via di fuga, l’hanno costretto a fermarsi.

Il mezzo è stato restituito all’avente diritto mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.