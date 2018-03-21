CATANIA: Rubano attrezzature per la ristorazione in un lido. Arrestate due persone

CATANIA: Rubano attrezzature per la ristorazione in un lido

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato PRIVITERA Mario, 33enne, e SIGNORELLI Gregorio, 34enne, entrambi catanesi, per furto aggravato in concorso.

La notte scorsa, una gazzella, durante un servizio di controllo del territorio, ha sorpreso i due all’interno di un lido alla playa mentre asportavano delle attrezzature per la ristorazione.

La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo, come disposto dall‘Autorità Giudiziaria.