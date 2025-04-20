CATANIA. RUBANO COLOMBE ARTIGIANALI, POI LE RESTITUISCONO CON UN BIGLIETTO DI SCUSE: "NON SAPEVAMO FOSSE UN’ASSOCIAZIONE DI RAGAZZI DOWN

Siamo ladri, ma non sapevamo che era associazione di ragazzi Down ci scusiamo, buona Pasqua.Firmato Arsenio Lupin". E' il messaggio che ha accompagnato la restituzione di 13 delle colombe artigianali...

Siamo ladri, ma non sapevamo che era associazione di ragazzi Down ci scusiamo, buona Pasqua.

Firmato Arsenio Lupin". E' il messaggio che ha accompagnato la restituzione di 13 delle colombe artigianali rubate assieme a degli elettrodomestici, nella notte tra il 14 e il 15 aprile scorsi, da Casa21 sede dell'associazione Vita21, che opera nel rione Picanello di Catania e che da oltre 13 anni si occupa di inclusione e reinserimento sociale di ragazzi con sindrome di Down.

Le colombe sono state realizzate e vendute nell'ambito del progetto Work to walk, finalizzato all'inserimento lavorativo dei ragazzi.

A rendere nota la restituzione è la stessa associazione su Facebook. "Questo è uno di quei post - si legge sul social di Vita21 -che vorremmo scrivere ogni giorno!

Qualche minuto fa convinti che fosse una scatola con della spazzatura accantonata da qualcuno di noi e dimenticata lì, abbiamo scoperto che invece conteneva 13 colombe tra quelle che erano state rubate. Su tutti un bigliettino con scritto: 'siamo ladri ma non sapevamo che era associazione ragazzi Down ci scusiamo buona Pasqua firmato Arsenio Lupin'. Non aggiungiamo altro.

Siamo felici perché questo gesto possa rappresentare un nuovo inizio per queste persone. Se Vita21 è stata il tramite…Beh! Ne siamo orgogliosi. Buona Pasqua anche a voi! P. s.: però - chiosa il post - gli elettrodomestici vi hanno fatto comodo…".