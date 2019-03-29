I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza i catanesi Giovanni Scavone cl. 81 e Giovanni Sciuto cl. 91, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso...

CATANIA, RUBANO MERCE AD UN CORRIERE: INTERCETTATI ED ARRESTATI IN VIA PLEBISCITO

I due, a bordo di una Skoda Fabia, seguendo un furgone di una ditta di trasporti di Motta Sant’Anastasia fino al centro commerciale “Porte di Catania”, hanno atteso che l’autista scendesse dal mezzo per effettuare le consegne, per poi forzarne il portellone laterale, rubare parte della merce, caricarla in auto e fuggire via.

Gli addetti alla sicurezza del centro commerciale, vedendo quando accaduto mediante le telecamere di sorveglianza hanno dato l’allarme, consentendo alla centrale operativa del Comando Provinciale di piazza Verga di attivare le pattuglie impegnate nel controllo del territorio, tra le quali quella di Librino che ha intercettato e bloccato i malviventi nei pressi di via Plebiscito.

La refurtiva, del valore di circa 2.000 euro, è stata recuperata e restituita all’avente diritto, mentre gli arrestati sono stati relegati agli arresti domiciliari, così come disposto dal giudice in sede di giudizio per direttissima.