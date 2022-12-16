CATANIA, RUBANO MOTO E FUGGONO: ARRESTATI 3 UOMINI

Nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro”, in cui il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha disposto l’intensificazione dei servizi di pattugliamento per garantire, sia nel centro cittad...

Nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro”, in cui il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha disposto l’intensificazione dei servizi di pattugliamento per garantire, sia nel centro cittadino che in periferia, la sicurezza di residenti e turisti che durante le festività natalizie, in numerosi affollano le vie dello shopping e tutti i luoghi di maggiore aggregazione, i Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato per “tentato furto in concorso” 3 soggetti, ovvero una coppia di pregiudicati catanesi di 37 e 39 anni e un 23enne, sempre originario del capoluogo etneo.

Al riguardo i militari dell’Arma, nella serata di ieri, nel transitare in via Nazario Sauro, hanno notato i tre uomini che stavano armeggiando su un Aprilia Scarabeo. Questi ultimi, accortisi dell’equipaggio, hanno immediatamente tentato di fuggire, sia a piedi, si a bordo di un’autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze. In particolare, il 39enne ed il 23enne, sono scappati su una Lancia Y10, mentre il terzo uomo, identificato successivamente per il 37enne, si è allontanato di corsa per le strade limitrofe.

La fuga dei tre individui non è tuttavia durata molto, poiché gli stessi sono stati tempestivamente raggiunti e bloccati dai Carabinieri, che dopo averli posti in sicurezza, hanno verificato le condizioni del ciclomotore, accertandone la rottura del bloccasterzo e del cilindretto di avviamento. Inoltre, veniva altresì rinvenuta a terra, la catena d’acciaio utilizzata quale antifurto, tranciata chiaramente dalle tenaglie in metallo recuperate all’interno dell’automobile, unitamente ad altri strumenti da scasso.

All’esito delle necessarie verifiche sul mezzo, è emerso che lo scooter era stato rubato la sera precedente in una strada limitrofa a quella dove i tre sono stati individuati.

I militari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto, hanno sottoposto il 39enne ed il 23 enne agli arresti domiciliari, mentre il 37enne è stato associato alla casa circondariale di Piazza Lanza.