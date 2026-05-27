Catania, rubano scooter e chiedono soldi per restituirli: due denunciati

Le indagini della Polizia hanno permesso di recuperare tre motocicli rubati in diverse zone della città e restituirli ai proprietari.

La Polizia di Stato ha denunciato due catanesi di 24 e 26 anni per furto e ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’attività posta in essere dai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina” trae origine dalle denunce di furto formalizzate dai proprietari di tre motocicli e ha consentito non solo di identificare i responsabili di tali reati, ma anche di rinvenire i veicoli asportati, che erano stati regolarmente parcheggiati in diversi punti della città, in particolare nei pressi di viale Fleming e di via Cristallo.

Le indagini, sviluppate anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza e specifici servizi di osservazione e appostamento, hanno permesso di ricostruire le modalità operative adottate dai due, i quali agivano in tempi rapidi, rompendo il bloccasterzo con un calcio e tagliando i dispositivi antifurto (catena e blocca disco) con un flex a batteria. Pertanto, oltre che per ricettazione, i due sono stati denunciati anche per furto nei due casi in cui sono stati immortalati dalle videocamere.

Inoltre, durante gli accertamenti sugli smartphone, i poliziotti hanno notato, in uno scambio di messaggi tramite chat, come entrambi stessero valutando di attuare lo strumento del cavallo di ritorno, pensando di chiedere, per la restituzione dei veicoli, una somma di denaro che variava tra 500 e 800 euro.

Tutti e tre i mezzi rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari che hanno espresso la loro gratitudine ai poliziotti per l’intervento effettuato con tempestività.