CATANIA, RUBANO UN ROLEX IN AEROPORTO: SMASCHERATA COPPIA DI FIDANZATI

I Carabinieri della Stazione di Catania Aeroporto hanno denunciato una coppia di fidanzati, lui 31enne di Agira (EN), lei 29enne di Nicosia (EN), poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Sfruttando la dimenticanza di un 49enne di Macerata, che, dopo avere passato i controlli di sicurezza per imbarcarsi sul volo Catania – Perugia, aveva lasciato nella vaschetta il proprio orologio Rolex modello DATEJUST del valore di circa 5.000 euro, facendo finta di niente se ne sono impossessati prima di imbarcarsi su di un volo diretto a Milano.

La vittima giunta a destinazione e presentando denuncia ha consentito ai carabinieri dello scalo etneo di avviare i dovuti riscontri investigativi che, grazie anche alle immagini acquisite dai sistemi di video sorveglianza, sono stati utili a dare un volto ai ladri.

Quest’ultimi, opportunamente identificati, dopo alcuni giorni di soggiorno al Nord Italia, sono stati pazientemente attesi al loro rientro a Catania, dove i carabinieri li hanno sottoposti a perquisizione. All’esito negativo dell’operazione, i due giovani, posti dinanzi alle proprie responsabilità, dichiaravano di aver nascosto il prezioso orologio in casa del fratello del 31enne a Novara, immobile all’interno del quale i carabinieri del posto, previa perquisizione, lo hanno rinvenuto e sequestrato.

Oltre a procedere anche alla denuncia per ricettazione del terzo complice, un 27enne originario di Agira ma residente a Novara, i militari hanno avviato le procedure per la restituzione della refurtiva al legittimo proprietario.