CATANIA, RUBANO UNO SCOOTER MA LO ABBANDONANO QUANDO VEDONO I POLIZIOTTI: 17ENNE E 19ENNE DENUNCIATI

Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania hanno denunciato in stato di libertà un 19enne e un 17enne per furto aggravato in concorso.

Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio del fine settima è giunta, alla Sala Operativa della Questura, la segnalazione di un giovane che, in piazza Galatea, su un ciclomotore stava spingendo un’altra persona a bordo di un altro motociclo, in direzione Piazza Papa Giovanni XXIII.

Non appena notati i due soggetti, gli agenti della Squadra Volanti hanno iniziato a seguirli per via Sturzo, via De Nicola e via Marchese di Casalotto, nel tentativo di fermarli.

Tuttavia, alla vista della polizia, i due giovani hanno prima imboccato la via Misterbianco e dopo abbandonato il motociclo in strada bloccando, di fatto, il passaggio della volante.

I due si sono poi allontanati, a bordo dell’altro motociclo, verso la via Platamone.

Le diverse fasi dell’inseguimento sono state tempestivamente comunicate via radio alla centrale operativa che, intuendo il percorso che avrebbero potuto compiere i fuggitivi, ha disposto il posizionamento delle altre Volanti tra via Dusmet e via Porticello.

L’intuizione si è rivelava efficace, infatti, il motociclo segnalato, passato proprio per quelle vie, è stato bloccato in Piazza Borsellino.

I due soggetti, catanesi di 19 e 17 anni, incensurati, hanno confermato di aver commesso il furto della moto, poi abbandonata, in zona del Corso Italia.

Conclusi gli accertamenti di rito sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, il 17enne è stato affidato ai propri familiari.