Catania, rubato il pulmino ai ragazzi con disabilità: la Polizia lo ritrova in poche ore

Il mezzo dell’associazione “Nessuno Escluso” è stato recuperato dopo poche ore grazie alle ricerche delle Volanti e restituito ai volontari.

CATANIA – Un pulmino utilizzato per accompagnare giovani con disabilità è stato rubato durante la notte, ma grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato è stato ritrovato nel giro di poche ore e restituito all’associazione proprietaria.

Il mezzo appartiene all’associazione “Nessuno Escluso”, impegnata nel sostegno e nel trasporto di ragazzi con disabilità. Un veicolo importante per le attività quotidiane dell’organizzazione e per garantire gli spostamenti dei giovani assistiti.

Le ricerche della Polizia e il ritrovamento a Librino

Dopo il furto, gli agenti delle Volanti della Questura di Catania si sono immediatamente attivati per rintracciare il pulmino, avviando una serie di ricerche sul territorio.

Il mezzo è stato individuato nel quartiere Librino, a poche ore dalla sottrazione. I poliziotti hanno quindi provveduto al recupero e alla successiva restituzione all’associazione.

Il pulmino torna a disposizione dei ragazzi

A comunicare il lieto fine è stata la stessa Questura di Catania attraverso i propri canali social, sottolineando l'impegno degli agenti nelle operazioni di ricerca.

Il pulmino è così tornato a disposizione dei ragazzi, consentendo all’associazione di riprendere le proprie attività di trasporto.

Una vicenda conclusasi positivamente grazie al rapido intervento della Polizia di Stato, che ha permesso di restituire in breve tempo un mezzo particolarmente importante per i giovani con disabilità e per le loro famiglie.