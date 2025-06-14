CATANIA. Rubava portafogli tra gli scaffali: identificato e denunciato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un catanese di 54 anni ritenuto responsabile di un furto con destrezza effettuato all’interno di un supermercato catanese.L’uomo era riuscito a mettere...

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un catanese di 54 anni ritenuto responsabile di un furto con destrezza effettuato all’interno di un supermercato catanese.

L’uomo era riuscito a mettere a segno diversi colpi ai danni di alcuni clienti, impegnati a fare la spesa, tra le corsie e gli scaffali delle attività commerciali.

A mettere fine alla scia di furti sono stati gli agenti della Polizia di Frontiera di Catania che hanno ricevuto la denuncia di una donna, dipendente aeroportuale, alla quale il 54enne aveva rubato il portafogli.

Come è stato appurato dalla visione attenta delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di un supermercato, l’uomo si è avvicinato con una certa disinvoltura alla donna e, approfittando di un attimo di distrazione, è riuscito a sfilarle il portafogli dalla borsa appoggiata nel carrello.

L’ignara vittima si è accorta del furto solo dopo aver ricevuto una serie di notifiche sul proprio smartphone relative a varie transazioni effettuate con la sua carta di credito per importi inferiori a 25 euro, soglia che, in genere, consente di effettuare pagamenti senza la necessità di effettuare il pin.

Gli agenti della Polizia di Frontiera hanno avviato le indagini e, mediante un’analisi incrociata delle immagini di videosorveglianza del supermercato dove è stato compiuto il furto e dei punti vendita dove il ladro ha utilizzato illecitamente la carta di credito della donna, sono riusciti a risalire al 54enne che, da una verifica alla banca dati in uso alle forze di Polizia, è risultato specializzato in furti analoghi.

Alla luce degli esiti degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione della carta di credito, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

A tal proposito, la Polizia di Stato raccomanda alcuni comportamenti utili per prevenire simili episodi tenendo documenti e portafogli sotto controllo, preferibilmente in tasche interne o dentro borse chiuse.

Nello stesso tempo, è sempre preferibile attivare notifiche, tramite sms, email o push sui propri dispositivi digitali, in modo da essere subito avvisati in caso di movimenti sulle carte o sul proprio conto bancario.

In ogni caso, in caso di smarrimento o sospetto furto, è necessario bloccare immediatamente la carta di credito, secondo le indicazioni fornite dal proprio Istituto di credito, e rivolgersi alle forze di Polizia per sporgere denuncia.