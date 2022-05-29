CATANIA. RUBAVANO AUTO CON UN CARRO ATTREZZI PRESO IN PRESTITO: DENUNCIATI

I Carabinieri della Stazione di Piazza Dante hanno denunciato due catanesi di 67 e 64 anni poiché gravemente indiziati di furto, ricettazione e appropriazione indebita.Lo scorso pomeriggio, i militari...

A cura di Redazione 29 maggio 2022 15:51

