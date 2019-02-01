CATANIA: SABATO LA NOTTE BIANCA DEI MUSEI - PROGRAMMA

ProgrammaSiti a libera fruizione:-Palazzo degli Elefanti-Palazzo della Cultura-Chiesa di S. Camillo dei Mercedari-Chiesa-oratorio S. Filippo Neri-Chiesa S. Sebastiano-Chiesa San Nicolò l’Arena-Galleri...

Programma

Siti a libera fruizione:

-Palazzo degli Elefanti

-Palazzo della Cultura

-Chiesa di S. Camillo dei Mercedari

-Chiesa-oratorio S. Filippo Neri

-Chiesa S. Sebastiano

-Chiesa San Nicolò l’Arena

-Galleria Arte Moderna Ex Convento di Santa Chiara

-Palazzo De Gaetani

-Autobooks

Siti a pagamento:

-Palazzo della Cultura

-Castello Ursino

-Museo Belliniano

-Museo Emilio Greco

-Chiesa San Nicolò l’Arena

-Museo Diocesano

-Terme Achilliane

-Chiesa e Cripta di S. Gaetano alla Grotta

-Chiesa S. Agata la Vetere

-Chiesa S. Biagio

-Santuario Sant'Agata al carcere

-Chiesa S. Giuliano

-Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine

-Badia di Sant'Agata

-Teatro Massimo Vincenzo Bellini

-Monastero dei Benedettini

-Teatro Antico

-Cripta di S. Euplio

-Cappella Bonajuto

Palazzo degli Elefanti piazza Duomo

La sera della candelora d'oro

ore 20,00

Nella corte del Palazzo degli Elefanti il Sindaco consegnerà il premio “La candelora d'Oro”e sarà accesa la lampada votiva a S. Agata. A seguire, in piazza Duomo, omaggio floreale da parte dei Vigili del Fuoco e spettacolo pirotecnico con fuochi barocchi e musica.

-Palazzo della Cultura, Via Vittorio Emanuele, 121,

dalle 19,00 alle 24,00

Visitabili le mostre:

-“Gli impressionisti a Catania” 200 capolavori dell’arte con opere di Renoir, Cézanne, Manet, Monet, Gauguin, Degas, Pissarro, Delacroix ingresso prezzo ridotto € 7,00* (ultimo biglietto ore 23,00)

Visite guidate € 3,50 oltre al prezzo de biglietto Prenotazione obbligatoria al numero 3668708671 o via email [email protected] cura dell'Associazione Guide Catania

ad ingresso libero:

-Al Caffè Letterario

Viva SANT’AGATA - Catania In Pop Art di Umberto Gagliano

Visitabile inoltre:

- “l'Icona votiva di Sant'Agata” realizzata da Salvo Ligama all'interno degli antichi resti di casa Platamone

-scultura "Neth" realizzata, nell'ambito dell’International Connessus Program “Jihart - Arte e Pace”, dagli artisti Giuse Rogolino e Giusy D’Arrigo

- scultura Legami di Jano Sicura

- scultura Il senso della Responsabilità di Orazio Coco

- scultura Identità concentriche di Pierluigi Portale

installazioni fisse presso la Torre Saracena:

-Opera pittorica “Regolo” realizzata da Rosario Genovese

-Opera pittorica “LAS CUCHARILLAS PARA EL CAFFE’ FLORIAN” realizzata da Sergio Pausig

-Opera pittorica “Agata è per sempre” realizzata da Daniela Costa

-Candelora dedicata ai Devoti in onore di S. Agata realizzata dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Catania, curata da Angelo Cigolindo







- Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia

Dalle 19.00 alle 24.00 ( ultimo biglietto ore 23.00); prezzo ridotto € 7,00*

Visitabili le mostre

- “Io Dalì” Un grande viaggio nella mente di uno dei più geniali artisti del XX secolo

- “I Tesori del Castello Ursino”

-“Voci di Pietra” selezione di 35 epigrafi della collezione epigrafica del Museo Civico Castello Ursino

-”Sant’Agata Segreta” a cura del Comitato per la Festa di Sant’Agata – Soprintendenza - Comune di Catania Assessorato alla Cultura

-Museo Belliniano Piazza S. Francesco d’Assisi, 3

Apertura dalle 19,00 alle ore 24,00 ultimo ingresso ore 23.30 Biglietto d'ingresso € 1,00.

Proiezione di un film a tema inerenti il culto di Sant'Agata a cura Associazione Guide Catania

- Museo Emilio Greco Piazza S. Francesco d’Assisi, 3

Apertura dalle 19,00 alle ore 24,00 ultimo ingresso ore 23.30 Biglietto d'ingresso € 1,00.

Visitabile la mostra “I cristalli di Agata”a cura delle Politiche Giovanili del Comune di Catania

-Chiesa Monumentale di San Nicolò l’Arena, Piazza Dante

Apertura dalle ore 19,00

Ingresso e visite guidate gratuite , accesso al camminamento € 1,00. Non è’ obbligatoria la

prenotazione a cura dell'Associazione Guide Catania.







-Galleria Arte Moderna Ex Convento di Santa Chiara, via Castello Ursino

Visitabile la mostra maestro Tex Willer ingresso libero

-ore 18.30 incontro tra cinema e letteratura sul Far West e i celebri film "Spaghetti Western" i mitici Western all'italiana un omaggio in ricordo anche per i 90 anni dalla nascita di Sergio Leone. Interverranno: il regista Rosario Scuderi, il giornalista Cirino Cristaldi e l'organizzatore della mostra Davide Di Bernardo.

-ore 20.30 si alterneranno momenti di spettacolo grazie a un gruppo di 3 musicisti: Maurizio Longo, Davide Di Maria e Flavio Pennisi (violino, trombone e tastiera) che suoneranno le colonne sonore di celebri film western, molte delle quali del maestro Ennio Morricone.

A seguire sono previste le esibizioni del gruppo di ballerini country della scuola Sicily Country Life e le performance di due giovani e bravi attori catanesi Roberta Amato e Carlo Savoca.

-Badia di Sant'Agata via Vittorio Emanuele

dalle ore 19,00 alle ore 24,00 tariffa ridotta €.3,00

Visitabile: l'antico coro delle Monache con affaccio al suggestivo chiostro settecentesco del Monastero; le terrazze e la cupola,

In collaborazione con la l’Arcidiocesi di Catania ed Associazione Etna’ ngeniousa

-Museo Diocesano Piazza Duomo

dalle ore 19.00 alle ore 24.00 (ultimo ingresso ore 23.30) € 3.00

Visitabile la Mostra fotografica Carla Iacono ReVelation

A cura di: Clelia Belgrado, Grazia Spampinato, Giovanna Cannata

“Re-Velation” riunisce immagini in cui il velo, elemento conduttore, è declinato in diversi

modi: principalmente hijab, ma anche veli cattolici, ebraici e foulard dell’Europa dell’Est,

con richiami alle varie culture.

Da un punto di vista formale le composizioni ricordano i dipinti classici, creando una

contaminazione simbolica tra cultura Orientale e Occidentale: le immagini richiamano

l’iconografia del ritratto occidentale ma spesso il soggetto indossa veli/accessori orientali.

Le figure sono fotografate su uno sfondo scuro che a volte si fonde con gli abiti, e spesso

la luce laterale fa emergere la figura dal buio, rivelando i contorni del viso e i dettagli dei

veli e rafforzando così esteticamente e simbolicamente il concetto di rivelazione.

Secondo l’artista è prerogativa femminile affrontare con levità ma determinazione i

problemi complessi e delicati; in “Re-Velation” Carla Iacono non prende una posizione

sull’uso del velo, ma scava nella storia per “rivelare” tutta una serie di valenze e significati

con immagini sincere e raffinate, nel pieno rispetto delle differenze e delle somiglianze tra

le culture.







S. Aituzza

Itinerario guidato ai luoghi del martirio e della tradizione dedicati alla santa patrona di Catania, AGATA.

MUSEO DIOCESANO CATANIA (SALA FERCOLO E SALA S. AGATA), CHIESA S. BIAGIO (S. AGATA ALLA FORNACE), CHIESA S. AGATA LA VETERE, SANTUARIO S. AGATA AL CARCERE.

Partenza dal Museo alle ore: 19.00 esclusivamente su prenotazione e fino al raggiungimento del numero massimo previsto .

Biglietto unico € 4.00 (gratuito per bambini fino a 10 anni)

-Sant'Agata la Vetere Piazza Sant'Agata la Vetere, 5,

dalle ore 19.00 alle ore 23.00

Ticket chiesa e cripta con visite guidate € 2

Inoltre è possibile prenotare il percorso "S. Aituzza" alla scoperta dei luoghi agatini con partenza dal Museo Diocesano per le ore 19.00.

-Chiesa San Biagio in Sant'Agata alla Fornace, piazza Stesicoro.

dalle 20.00 alle 24.00 € 1,00.

Visite guidate, a cura dei volontari, alla chiesa ed alla cappella della fornace costruita sul luogo dove, secondo la tradizione, Sant'Agata subì il martirio del fuoco.

In alternativa, è possibile partecipare al percorso guidato, ai luoghi del martirio, Sant’Aituzza. In questo caso bisogna prenotare al Museo Diocesano.

-Santuario Sant'Agata al Carcere (Piazza S. Carcere, 7)

dalle ore 19.00 alle ore 24.00 € 4.00

Percorso di visita al complesso storico del Santuario di Sant'Agata al Carcere, con il nuovo itinerario che comprende i nicchioni romani, il salone espositivo, la torretta medievale, la terrazza, la chiesa e il Santo Carcere.

Visite guidate a cura dell'Associazione Etna 'ngeniousa

informazioni: [email protected] oppure 338.1441760

-Terme Achilliane Piazza Duomo

dalle ore 19.00 alle ore 24.00 (ultimo ingresso ore 23.30) € 2.00

Il pubblico sosterà nell’area esterna della Cattedrale, lungo la balaustra, e l’accesso al sagrato sarà fruito solamente dal gruppo che visiterà il sito.

In collaborazione con la l’Arcidiocesi e la Chiesa Cattedrale di Catania.

-Chiesa di S. Camillo dei Mercedari via Crociferi

dalle ore 19,00 alle ore 24:00

Sarà possibile visitare liberamente, lasciando se lo si vuole un offerta per la chiesa.

-Chiesa di San Giuliano, via Crociferi

dalle 19.00 alle 24.00 € 3,00.

Visite guidate, ogni 30 minuti, a cura dei volontari della chiesa alla scoperta dei tesori che essa custodisce.

Inoltre, sarà possibile visitare la cantoria monumentale, la terrazza e la cupola loggiata, luoghi accessibili, in passato, solo alle monache di clausura.

-Cripta di S. Euplio via S. Euplio

visita drammatizzata € 4.00

Un sito avvolto nel mistero.

Il trionfo di Agata e il Compatrono dimenticato.

Martiri di ieri e di oggi.

Etna ngeniousa, in collaborazione con il Comune di Catania, Assessorato alla Cultura, e con la partecipazione straordinaria dell'attrice Barbara Gallo propone una visita drammatizzata che fra storia e poesia farà rivivere questo luogo carico di fascino.

L'evento si svolgerà esclusivamente su prenotazione.

Start ore 19.00

Gruppi max 30 persone

Durata del percorso 45 minuti

Partenze ore 19.00 / 20.00 / 21.00 / 22.00 / 23.00

Info e prenotazioni

[email protected] - 3381441760 / 333.1999648

-Chiesa e oratorio S. Filippo Neri (via Teatro Greco 32)

dalle ore 19:00alle ore 24:00.

Sarà possibile visitare la chiesa settecentesca, il chiostro (cortile) e il teatro, in oltre sarà possibile accedere alla torre panoramica, dove è possibile ammirare la città di Catania dall'alto.

La visita sarà guidata dagli animatori dell'oratorio.

si invitano i visitatori a lasciare un offerta per la chiesa se lo si vuole.

-Teatro Massimo Vincenzo Bellini

dalle 20.30 alle 23,00 € 5,00 euro per persona .

Il prezzo include il biglietto d’ ingresso e la visita guidata .

Prenotazioni al numero 3442249701 o via email a [email protected]

-Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena, Piazza Dante

dalle 20.00 alle 23.00, con partenza ogni 30 minuti, visite guidate a cura di Officine Culturali al Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena. Come in un viaggio nel tempo i visitatori si sposteranno dall’epoca dei romani fino ai giorni nostri ripercorrendo più di 2000 anni di storia.

Il costo del biglietto per partecipare alle visite guidate è il seguente:

8,00 € Intero

5,00 € Possessori Catania pass, Over 65, Tesserati FAI, Tesserati Touring Club Italiano, Tesserati Italia Nostra; Soci ICOM (International Council of Museums), Tesserati Società Dante Alighieri.*

4,00 € Gli amici dei titolari MonasteroCard.

3,00 € Studenti universitari.

2,00 € Studenti dell’Università degli Studi di Catania, Minori di 18 anni.

la prenotazione ai numeri 095 7102767 - 334 9242464 è obbligatoria. A cura di Officine Culturali.

-Teatro Antico

dalle ore 19.00 alle ore 24.00 (ultimo ingresso ore 23.30) con biglietto ridotto € 3,00

alle 19,30 e le 22.00 visite guidate gratuite , accompagnate da incursioni teatrali dedicate a Sant’Agata

a cura dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana -Polo Regionale di Catania per i Siti Culturali e Parchi Archeologici di Catania e della Valle dell’Aci;visite guidate a cura a cura Associazione Guide Catania

-Chiesa e Cripta di S. Gaetano alla Grotta piazza Carlo Alberto

dalle ore 19.00 alle ore 23.30 (ultimo ingresso ore 23.00) € 1,00 In collaborazione con l’Arcidiocesi di Catania

-Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, Piazza Carlo Alberto:

La chiesa resta aperta per la visita dalle ore 19:00alle ore 24:00 circa (in base al flusso dei visitatori, la chiesa rimane aperta oltre l'orario stabilito)

Chi lo desidera potrà fare la visita guidata della chiesa con il contributo di € 1,00 a persona.

Quanti non vorranno usufruire della visita guidata, o non vorranno accedere in sacrestia, potranno liberamente visitare,lasciando se si vuole un offerta per la chiesa.

Per informazioni si può contattare il seguente numero telefonico:.3494321349

All’altare di S. Agata esposizione della reliquia della Santa e proiezione di un docu-film sulla festa.

Sono previste visite su prenotazioni.

-Chiesa di S.Sebastiano Piazza Federico II di Svevia

dalle ore 19,00 alle ore 24,00.

Sarà possibile effettuare La Visita guidata della Chiesa, Sacrestia e della Casa-Vara Offerta libera lasciando se lo si vuole un’offerta per la chiesa.

-Palazzo De Gaetani, sede dell'A.P.S. Trame di Quartiere in via Pistone 59, nel cuore del quartiere San Berillo, sino alle 24:00.

NARRAZIONI- Riflessi di San Berillo

Trame, memorie e storia di un quartiere che non si lascia cancellare

L’esposizione si articola in varie installazioni che illustrano un processo di ascolto, ricerca, coinvolgimento e attivazione degli abitanti per promuovere la rigenerazione urbana del quartiere.

A partire da testimonianze, racconti e studi raccolti attraverso i laboratori di video-documentazione e teatro sociale promossi da Trame di Quartiere sono state create le installazioni esposte nello spazio espositivo.

L'allestimento è stato curato dai partecipanti alle iniziative di Trame di Quartiere, giovani con diverse competenze utili a indagare la complessità di un quartiere come San Berillo, tra questi ci sono ingegneri, urbanisti, studenti di lettere, arte e pianificazione del territorio provenienti dell’Università di Catania e l’Accademia di belle arti di Catania.

Questi preziosi materiali rielaborati attraverso strumenti nuovi trovano oggi una cornice nello spazio espositivo di Palazzo De Gaetani (l'edificio recentemente ristrutturato da Trame, nel cuore del quartiere di San Berillo), costituendo una premessa per le prospettive future verso uno spazio di narrazione permanente in cui attraverso il racconto e le storie si rafforzano le relazioni tra abitanti, luoghi e pratiche di riqualificazione.

alle 18:30 e alle 21:00 Nella sala multifunzionale Si potrà assistere alle proiezioni della web serie SAN BERILLO WEB SERIE DOC, un'indagine sulla memoria, sul presente e sul futuro del

quartiere attraverso interviste a docenti, urbanisti e testimonianze degli ex abitanti del vecchio quartiere di San Berillo raccolte dai partecipanti del laboratorio di video-documentazione SAN BERILLO WEB SERIE DOC condotto da Maria Arena.

Dopo ogni proiezione seguirà un piccolo dibattito.

Ingresso con sottoscrizione volontaria.

-Cappella Bonajuto via Bonajuto

dalle 19.00 alle 24.00 € 1,00

Sarà possibile visitare la Cappella Bizantina e, all’interno della manifestazione Omaggio alla donna, la mostra: Santacroce “Madre e figlio” .

Courtesy Peppino Patanè per l’allestimento.

-Autobooks

Dalle 19,00 alle 24,00

L'Autobooks con il suo carico di libri sosterà in piazza Università

In collaborazione con:

-Arcidiocesi di Catania

-Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana -Polo Regionale di Catania per i Siti Culturali e Parchi Archeologici di Catania e della Valle dell’Aci

-Teatro Massimo Vincenzo Bellini

-Officine Culturali

-Associazione Guide Turistiche di Catania

-Associazione Etna 'ngeniousa

-Associazione Regionale Guide Sicilia

-Cappella Bonajuto

-Palazzo de Gaetani