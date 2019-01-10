CATANIA: Saccheggiano il complesso delle piscine comunali di Nesima, tre arresti

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza Simone INSERRA cl.86, Ernesto LEONARDI cl.97 e Domenico LEONARDI cl.84, poiché ritenuti responsabili del co...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza Simone INSERRA cl.86, Ernesto LEONARDI cl.97 e Domenico LEONARDI cl.84, poiché ritenuti responsabili del concorso in tentato furto aggravato.

Grazie alla segnalazione di un cittadino, giunta al 112 (N.U.E.), l’equipaggio di una “gazzella è potuto intervenire in via Filippo Eredia, presso le piscine comunali nel quartiere Nesima, per bloccare ed ammanettare il terzetto che, dopo aver asportato diverso materiale facente parte della struttura esterna, stava letteralmente segando il cancello in ferro di una delle entrate per rubarlo, poter accedere all’interno e razziare altro materiale.

Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati trattenuti in camera di sicurezza.