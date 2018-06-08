CATANIA: Salvata una donna anziana, sventato un furto alla clinica Morgagni

La scorsa notte i militari del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno sventato un furto alla clinica Morgagni di Via del Bosco luogo in cui, grazie al loro tempestivo intervento su richiesta di un infermiere di turno, un ladro è stato messo in fuga dopo che si era introdotto all'interno del bar della struttura tramite la rottura del vetro di una finestra non riuscendo a rubare nulla.

Hanno aiutato un’anziana donna di 88 anni che vivendo da sola in casa, in Via De Caro, era caduta e non potendosi più rialzare.

La donna aveva iniziato a chiedere aiuto finché una vicina di casa sentendola gridare ha chiamato il 112. I carabinieri intervenuti sul posto, con il prezioso ausilio dei Vigili del Fuoco di Catania, sono entrati nell'appartamento aiutando la donna a rialzarsi per essere visitata dai medici del 118 che per fortuna le hanno solo riscontrato un forte stato di agitazione.