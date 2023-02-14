CATANIA, SALVATO BARBAGIANNI FERITO TRA I BINARI
A cura di Redazione
14 febbraio 2023 15:27
Un barbagianni ferito è stato salvato a Catania dagli agenti della Polizia ferroviaria, che l’hanno recuperato mentre si muoveva con difficoltà tra i binari.
Gli agenti hanno notato il rapace in mezzo alla linea ferrata del secondo binario della stazione centrale e hanno raggiunto il volatile che è stato affidato al distaccamento Corpo Forestale di Catania per le cure e l’eventuale reinserimento nel suo habitat naturale.