95047

CATANIA, SALVATO BARBAGIANNI FERITO TRA I BINARI

Un barbagianni ferito è stato salvato a Catania dagli agenti della Polizia ferroviaria, che l’hanno recuperato mentre si muoveva con difficoltà tra i binari.Gli agenti hanno notato il rapace in mezzo...

A cura di Redazione Redazione
14 febbraio 2023 15:27
CATANIA, SALVATO BARBAGIANNI FERITO TRA I BINARI -
Dintorni
Condividi

Un barbagianni ferito è stato salvato a Catania dagli agenti della Polizia ferroviaria, che l’hanno recuperato mentre si muoveva con difficoltà tra i binari.

Gli agenti hanno notato il rapace in mezzo alla linea ferrata del secondo binario della stazione centrale e hanno raggiunto il volatile che è stato affidato al distaccamento Corpo Forestale di Catania per le cure e l’eventuale reinserimento nel suo habitat naturale.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047