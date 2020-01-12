CATANIA: SANT'AGATA 2020, ECCO TUTTO IL PROGRAMMA COMPLETO

Ecco il programma della festa di Sant'Agata 2020Sabato 11 gennaioOre 19,00 – Nella cappella di Sant’Agata, esposizione solenne del Santissimo Sacramento e adorazione eucaristica con le Associazioni ag...

Ecco il programma della festa di Sant'Agata 2020

Sabato 11 gennaio

Ore 19,00 – Nella cappella di Sant’Agata, esposizione solenne del Santissimo Sacramento e adorazione eucaristica con le Associazioni agatine e gli Amici del Rosario. Presiede il rev.do Mons. Salvatore Genchi, Vicario generale dell’Arcidiocesi.

Domenica 05; 12; 19 gennaio (Basilica Collegiata)

Ore 19,00 – Santa Messa presieduta da Ecc.mi Vescovi.

Domenica 12 gennaio

Ore 09,30 – La “PEREGRINATIO DEL VELO DI S. AGATA”, presieduta da S. E. Mons. Arcivescovo, muoverà dalla Basilica Cattedrale fino alla Parrocchia - Santuario Santa Maria in Ognina; l’insigne reliquia sarà accolta in piazza Duca di Camastra dal parroco, dai sacerdoti, dalle autorità e dal popolo, quindi in processione fino al santuario dove sarà celebrata la Santa Messa.

Nei giorni successivi la “peregrinatio” delle reliquie proseguirà nei monasteri di clausura, in alcune parrocchie, negli ospedali e nelle carceri.

Sabato 18 gennaio

Ore 18,00 – in piazza Duomo accoglienza delle insigni reliquie di Santa Lucia provenienti da Siracusa in occasione del pellegrinaggio al sepolcro di Sant’Agata delle delegazioni di Santa Lucia di Siracusa, Carlentini, Belpasso, Santa Lucia al Fortino, Santa Lucia in Ognina: ingresso in Cattedrale e celebrazione della Santa Messa presieduta da S. E. R. Mons. Salvatore Pappalardo, Arcivescovo di Siracusa.

Domenica 19 gennaio

Ore 08,00 – Nella Parrocchia S. Agata al Borgo esposizione del Velo di S. Agata; alle ore 10,00, S. Messa e processione in piazza Cavour.

Ore 08,30 \ 12,30 – In piazza Duomo “XXIV giornata della donazione e della solidarietà”: i gruppi “FRATRES” della Città, la Caritas diocesana e l’Opera Diocesana Assistenza in collaborazione con la CRI e l’ADVS-FIDAS invitano le associazioni agatine ed i devoti di S. Agata all’impegno di solidarietà ed alla donazione del sangue.

Ore 11,00 – S. Messa a conclusione della “Marcia della Pace” dell’Azione Cattolica Ragazzi; presiede il Rev.do don Francesco Abate, assistente diocesano ACR.

Ore 20,30 - Nella Chiesa di S. Agata alla Badia esposizione di una insigne reliquia di S. Agata e celebrazione della S. Messa.

Lunedì 20 gennaio

Ore 10,00 – Nella ricorrenza di S. Sebastiano, patrono della Polizia Municipale, Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo.

Mercoledì 22 gennaio

Ore 11,30 – Incontro con gli alunni delle scuole secondarie di primo grado della Città.

Venerdì 24 gennaio

Ore 19,30 – Chiesa di Santa Chiara: in occasione della giornata mondiale di preghiera per la tratta degli esseri umani (8 febbraio), veglia di preghiera e video testimonianze di donne salvate dalla schiavitù della prostituzione a cura dell’USMI diocesana e della Comunità di Sant’Egidio.

Sabato 25 gennaio

Ore 18,00 – Nella Chiesa di S. Agata alla Fornace (S. Biagio) esposizione del Velo di Sant’Agata; Santa Messa presieduta dal Rev.do Mons. Salvatore Genchi, Vicario generale dell’Arcidiocesi con la partecipazione del Capitolo della Collegiata. Al termine processione lungo la via Etnea fino alla Basilica Collegiata dove il Rev.do Prevosto Can. Carmelo Asero presiederà i Vespri solenni.

Domenica della Parola Di Dio, 26 gennaio

Giornata delle Associazioni Agatine

Ore 09,30 – Basilica Cattedrale: Santa Messa presieduta da S. E. Mons. Arcivescovo con la partecipazione dei soci delle associazioni agatine ed il maestro del fercolo, i responsabili e collaboratori della festa di S. Agata che rinnoveranno le promesse battesimali. Anima la liturgia il coro del corso di canto gregoriano “Jubilate Deo”.

Nel corso della giornata i soci riceveranno la tessera di adesione nelle proprie sedi.

Ore 17,15 – I Canonici del Capitolo della Collegiata con i fedeli e le autorità accompagneranno il Velo di S. Agata dalla Basilica Collegiata fino al Duomo.

Ore 18,30 – Nel Santuario di Sant’Agata al Carcere Santa Messa presieduta da S. E. Mons. Arcivescovo e cerimonia della consegna dell’anello alla presenza delle Autorità civili e militari.

Ore 20,00 – In piazza dei Martiri omaggio floreale del Circolo cittadino Sant’Agata e manifestazione del Cereo dinanzi alla stele di S. Agata con la partecipazione dei Vigili del fuoco.

Mercoledì 29 gennaio

Ore 11,30 – Incontro con gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado della Città.

TRIDUO SOLENNE DI PREPARAZIONE IN CATTEDRALE

Giovedì 30 gennaio

Ore 10,00 – S. Messa presieduta da S. E. R. Mons. Arcivescovo; parteciperanno le Forze Armate, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, la Polizia Penitenziaria, i Vigilantes e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Ore 18,00 – S. Messa con la partecipazione dell’ANDOS di Catania, dell’associazione “Ricominciare” e “Il filo della vita”; al termine atto di affidamento a S. Agata delle donne operate al seno.

Venerdì 31 gennaio

Ore 18,00 – S. Messa animata dal Forum delle associazioni familiari e dal Centro Aiuto alla Vita “Domenico Savio” di Catania con la partecipazione delle giovani famiglie con i loro bambini: atto di affidamento a Sant’Agata dei bambini battezzati nell’anno trascorso.

Sabato 01 febbraio

Ore 18,00 – S. Messa animata dai volontari della “Fondazione Banco Alimentare” con la partecipazione delle Confraternite, la Caritas diocesana ed i gruppi di Volontariato.

Domenica 02 febbraio – festa della Presentazione del Signore

Giornata mondiale degli Istituti di Vita Consacrata

Ore 08,00; 09,30; 11,00 (benedizione delle candele) – Sante Messe.

Ore 17,30 – All’ingresso della Basilica Cattedrale S. E. Mons. Arcivescovo presiederà il rito della benedizione delle candele. Seguirà la processione fino all’altare maggiore per la Santa Messa durante la quale i religiosi e le religiose, i consacrati e le consacrate secolari, rinnoveranno gli impegni di vita consacrata ed alcuni ricorderanno la ricorrenza giubilare.

Lunedì 03 febbraio

Ore 07,30; 10,00 – Sante Messe nella cappella di Sant’Agata.

Ore 12,00 – Processione per l’offerta della cera dalla Chiesa di S. Agata alla Fornace alla Basilica Cattedrale. Parteciperanno S. E. Mons. Arcivescovo, i Capitoli delle Basiliche Cattedrale e Collegiata, il Clero, gli alunni del Seminario Arcivescovile, il Prefetto, il Sindaco con la giunta, il Presidente del Consiglio Comunale con i Consiglieri, il Magnifico Rettore, gli Ordini Equestri Pontifici, il Sovrano Militare Ordine di Malta, l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, le Autorità militari nonché i Gonfaloni della Città, della Città metropolitana e dell’Ateneo seguiti dalle storiche berline del Senato e dai Cerei. Riflessioni dettate da alcuni laici impegnati nei movimenti ecclesiali. In Cattedrale solenne “TE DEUM”, composto dal M° Mons. Nunzio Schilirò, eseguito dalla “Cappella Musicale del Duomo” diretta dal M° can. Giuseppe Maieli, all’organo il M° Piero Figura.

Martedì 04 febbraio

Ore 05,00 – Nella Basilica Cattedrale recita del Rosario ed esposizione delle Reliquie della Santa Patrona.

Ore 06,00 – “Messa dell’Aurora” celebrata da S. E. Mons. Arcivescovo. Al termine l’Arcivescovo benedirà le Corone del Rosario per la preghiera guidata dagli “Amici del Rosario”.

Sante Messe in Cattedrale alle ore 8,00; 9,00; 10,00; 11,00.

Ore 07,00 – In piazza Duomo riflessioni di Mons. Barbaro Scionti, parroco della Basilica Cattedrale, che insieme ai devoti darà inizio alla processione delle Reliquie di S. Agata da Porta Uzeda. Davanti all’Icona della Madonna della Lettera S. E. Mons. Arcivescovo offrirà un cero alla Santa Patrona. Davanti alla cappella del Santissimo Salvatore in via Dusmet, omaggio dell’Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto. La processione proseguirà per le vie Calì, piazza Cutelli, via Vittorio Emanuele, piazza dei Martiri, dove renderanno omaggio i disabili, via VI Aprile, della Libertà, piazza Iolanda. In detta piazza riflessioni del Rev.do Mons. Antonio Legname, parroco della parrocchia Cuore Immacolato di Maria. La processione continua per le vie Umberto, Grotte Bianche, piazza Carlo Alberto; dinanzi al Santuario della SS. Annunziata al Carmine omaggio dei Padri Carmelitani, riflessioni del Parroco, P. Francesco Collodoro O.C.; indi prosegue verso piazza Stesicoro dove S. E. Mons. Arcivescovo si rivolgerà ai fedeli per il tradizionale messaggio alla Città. La comunità cristiana catanese, nei luoghi tradizionalmente riconosciuti del martirio di S. Agata, rinnova solennemente le promesse battesimali. Lungo la salita dei Cappuccini e piazza S. Domenico le Sacre Reliquie raggiungeranno la Chiesa di S. Agata la Vetere. Celebrazione dei Primi Vespri della solennità di S. Agata, presiede Mons. Carmelo Smedila, vicario foraneo, partecipano i Presbiteri e Diaconi del primo Vicariato. La processione prosegue per le vie Plebiscito, Vittorio Emanuele, piazza Risorgimento, via Aurora, Palermo, piazza Palestro, in detta piazza omaggio floreale del Comitato per la Festa di Sant’Agata nella città di Catania, indi per via Garibaldi, Plebiscito, Dusmet, rientro in piazza Duomo da Porta Uzeda.

Mercoledì 05 febbraio – solennità di S. Agata

Ore 08,00 – Santa Messa nella Chiesa di Sant’Agata alla Badia.

Ore 10,00 – Le Autorità con i Gonfaloni della Città, della Provincia e dell’Università da Palazzo degli Elefanti si recheranno in Cattedrale.

Ore 10,15 – Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, Sua Eccellenza Mons. Arcivescovo, gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi di Sicilia, i Canonici, il Clero e il Seminario muoveranno in corteo liturgico dal Palazzo Arcivescovile fino alla Basilica Cattedrale per il Solenne Pontificale. Il servizio liturgico sarà curato dagli alunni del Seminario Arcivescovile; la Cappella Musicale del Duomo, diretta dal M° Can. Giuseppe Maieli, organista M° Piero Figura eseguirà la “Missa Beata Virgo” di Mons. Nunzio Schilirò.

Ore 16,00 – Santa Messa presieduta da S. E. R. Mons. Giuseppe Schillaci, Vescovo di Lamezia Terme.

Ore 17,00 – Processione delle Sacre Reliquie per via Etnea; dinanzi alla Basilica Collegiata omaggio floreale del Capitolo dei canonici e dei soci del Circolo Cittadino S. Agata; la processione prosegue per via Caronda, piazza Cavour; in detta piazza omaggio floreale dell’Associazione Sant’ Agata al Borgo. Indi si prosegue per via Etnea, Sangiuliano, Crociferi; dinanzi alla Chiesa di San Benedetto omaggio floreale delle Monache benedettine dell’adorazione perpetua, riflessioni del cappellano Don Marco Fiore; si prosegue per piazza S. Francesco d’Assisi, via della Lettera, Garibaldi, piazza Duomo.

Dal 06 all’11 febbraio in Duomo Sante Messe all’Altare di Sant’ Agata alle ore 07,30; 10,00; 18,00. La S. Messa vespertina sarà animata da alcune parrocchie dell’Arcidiocesi.

Domenica 09 febbraio - Giornata mondiale del malato

Ore 18,00 – S. Messa e amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli infermi, adorazione e processione eucaristica interna, presiede S. E. Mons. Arcivescovo.

Mercoledì 12 febbraio – Chiusura delle Celebrazioni

Ore 07,30; 09,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 14,30; 16,00; 19,00 – Sante Messe

Ore 08,00 – Esposizione delle Sacre Reliquie.

Dalle ore 09,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 i fedeli potranno accostarsi al bacio delle sacre reliquie presso la cappella di S. Agata.

Ore 10,00 – Santa Messa presieduta dal Rev.mo Mons. Salvatore Genchi, Vicario generale dell’Arcidiocesi.

Ore 14,30 – Santa Messa per gli ammalati ed i disabili.

Ore 19,00 – Santa Messa solenne presieduta da S. E. Mons. Arcivescovo. Al termine processione delle Sacre Reliquie in piazza Duomo con la partecipazione delle autorità cittadine.

MANIFESTAZIONI CULTURALI, SOCIALI E SPORTIVE

LE MOSTRE DEDICATE A SANT’AGATA

Da lunedì 13 Gennaio a giovedì 13 Febbraio

Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” Via Biblioteca 13, Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena

Ore 9,00 - 13,00 - “S. Agata in biblioteca” Esposizione di opere sul martirio di Sant’Agata e documenti riguardanti le Celebrazioni.

Da lunedì 13 gennaio

Percorso integrato rivolto alle scuole e alle parrocchie “Sant’Aituzza”, itinerario guidato ai luoghi del martirio e della tradizione dedicati alla Santa Patrona di Catania: Sant’Agata al Carcere e Chiesa di San Biagio in Sant’Agata alla Fornace, presso il Museo Diocesano di Catania. Esclusivamente su prenotazione.

Da lunedì 13 gennaio a mercoledì 12 febbraio

“Tutti devoti tutti, cittadini viva Sant’Agata”: percorso alla scoperta della fede, dell’arte e delle tradizioni legate alla Santa Patrona di Catania; l’itinerario, proposto in particolare alle scuole di ogni ordine e grado prevede la visita alla sala del Fercolo, alla Cappella di S. Agata in Cattedrale, la mostra “Cimeli agatini e arte popolare” e la mostra fotografica (novità) “Agata inedita”; l’attività si concluderà con una presentazione multimediale sul tesoro di S. Agata ed il sacello. A cura dell’amministrazione della Cattedrale.

Da domenica 19 gennaio a domenica 16 febbraio

“Sotto il cielo di Agata” percorso culturale attraverso le opere del fotografo Fabrizio Villa, presso la Badia di Sant’Agata.

Da lunedì 20 gennaio a giovedì 13 febbraio

Ore 9,00 - 19,00 - Mostra “S. Biagio incontra S. Agata – da Bronte a Catania” degli alunni del IISS “Ven. Ignazio Capizzi” di Bronte in collaborazione con il Liceo Artistico “Emilio Greco” di Catania, presso il Palazzo della Cultura, via V. Emanuele, 121, sala caffè letterario.

Da sabato 25 gennaio a mercoledì 12 febbraio

Ore 9,00 – 19,00 - Mostra “Agatarte 2020” a fini di beneficenza, presso G.A.M. (Galleria d'Arte Moderna), via Castello Ursino, 26 angolo via Transito. A cura dell'Associazione Agata Donne per le Donne e Associazione culturale Dietro le Quinte.

Da domenica 26 gennaio a venerdì 7 febbraio

Mostra fotografica “Immagini Agatine”, presso il Castello di Leucatia, via Leucatia, Catania. A cura del Centro Culturale “V. Paternò – Tedeschi”.

Da lunedì 27 gennaio a mercoledì 5 febbraio 2020

Concorso “Miglior vetrina: amo Sant’Agata” - Saranno premiate le vetrine più belle lungo il percorso della Processione e la più bella in tutta la città.

A cura di Confcommercio, Confesercenti, Cidec, Federmoda, Cna.

Da venerdì 31 gennaio a domenica 1 marzo

Ore 9,00 - 19,00 - Mostra “Uno sguardo sulla vita di Sant'Agata. Opere siciliane tra Quattrocento e Seicento” opere d'arte provenienti dal museo parrocchiale di Castroreale (ME) e dalla Cattedrale di Piazza Armerina (EN), presso il Museo Civico “Castello Ursino”, Piazza Federico di Svevia.

A cura del Comitato per la Festa di Sant’Agata nella città di Catania.

Da venerdì 31 gennaio al domenica 29 marzo

Ore 9,00 - 19,00 - Mostra “Per Grazia Ricevuta, Ex Voto, Miraculi e Altre Storie” a cura della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, presso il Museo Civico “Castello Ursino”, Piazza Federico di Svevia.

Da sabato 1 febbraio a domenica 1 marzo

“Il velo delle donne, dimora dell’invisibile” – Mostra d’arte contemporanea di Carmela Sigona. Presso il Palazzo della Cultura.

MANIFESTAZIONI CULTURALI E SOCIALI

Domenica 12 gennaio

Ore 9,30 – Apertura straordinaria di Palazzo degli Elefanti.

In occasione dell’apertura straordinaria di Palazzo degli Elefanti sarà possibile visitare il Palazzo con visite guidate a cura dell’Associazione Guide Turistiche Catania.

Ore 10,00 – “Famiglie al Museo… aspettando Sant’Agata”, visita libera al museo e alle terrazze panoramiche, per gli adulti, mentre per i più piccoli, teatrino “La storia di Sant’Agata”. La “cammaredda”, iconografia del sacello di Sant’Agata: immagini e documenti d’archivio, presso il Museo Diocesano di Catania.

Ore 11,00 - Interventi musicali a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Catania, presso il Palazzo degli Elefanti, Piazza Duomo.

Lunedì 13 gennaio

Ore 20,00 – Concerto di apertura “Sicily International Piano & Voice Festival”, presso il Museo Diocesano di Catania.

Mercoledì 15 gennaio

Ore 14,00 – concorso pianistico internazionale sezione giovani “Sicily International Piano Junior Competition”, presso il Museo Diocesano di Catania.

Sabato 18 gennaio

Ore 11,30 - Inaugurazione del restauro del bassorilievo e del cartiglio dedicato a Sant’Agata, presso il Palazzo degli Elefanti. A cura del Comitato per la Festa di Sant’Agata nella Città di Catania e della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania.

Ore 12,00 – Inaugurazione della mostra fotografica “Agata inedita”, a cura di Marco Giuffrida e Vincenzo Portuese, Museo Diocesano sala adiacente “Casa del Fercolo”. Realizzata con il patrocinio dell’Amministrazione della Cattedrale, del Comune di Catania e del Comitato per la Festa di Sant’Agata nella Città di Catania.

Ore 14,00 – Conferenza sulla musica del repertorio pianistico “Jura Margulis lecture”, presso il Museo Diocesano di Catania.

Ore 18,30 – Omaggio a Sant’Agata: Inni e atti del martirio, a cura del Circolo Cittadino Sant’Agata e del Circolo Femminile Sant’Agata, presso la pontificia Basilica Collegiata di Catania.

Ore 20,00 – “Concerto per Sant’Agata. Musiche di Mozart” solisti del Sicily International Voice Festival, direzione artistica Giacomo Scinardo, presso la Badia di Sant’Agata.

Domenica 19 gennaio

Ore 9,30 – Apertura straordinaria di Palazzo degli Elefanti.

In occasione dell’apertura straordinaria di Palazzo degli Elefanti sarà possibile visitare il Palazzo con visite guidate a cura dell’Associazione Guide Turistiche Catania.

Ore 10,00 – Premiazione del concorso di disegno “Sant’Agata nella fede e nell’arte”, in collaborazione con la Sezione Didattica Storico Monumentale del Comune di Catania rivolto alle scuole della città e della diocesi, presso il Museo Diocesano di Catania.

Ore 10,30 – Inaugurazione della XXI mostra “Cimeli Agatini: Arte popolare”. A cura dell’Associazione “Sant’Agata in Cattedrale”.

Ore 11,00 - Interventi musicali a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Catania, presso il Palazzo degli Elefanti, Piazza Duomo.

Ore 14,00 – “Dimitra Theodossiou” Masterclass della soprano greca rivolta ai migliori allievi del “Sicily International Voice Festival”, presso il Museo Diocesano di Catania.

Ore 19,00 – Inaugurazione “Sotto il cielo di Agata” percorso culturale attraverso le opere del fotografo Fabrizio Villa, presso la Badia di Sant’Agata.

Ore 19,00 – Festeggiamenti del Bicentenario della Candelora “Primo Cereo Rinoti (1820 – 2020)”, presso piazza San Giuseppe La Rena, Catania.

Giovedì 23 gennaio

Ore 17,00 - Incontro dal titolo: Gli Amici del Rosario “Battezzati e inviati tra il popolo di Sant’Agata”.

Biblioteche riunite “Civica e A. Ursino Recupero” Aula Magna “Santo Mazzarino” ex Monastero dei Benedettini, via Biblioteca 13, Catania.

Ore 20,00 – Teatro “Agata. La Santa Fanciulla.” Dramma sacro della città di Catania liberamente ispirato agli Atti del martirio; drammaturgia e regia di Giovanni Anfuso, presso la Badia di Sant’Agata.

Venerdì 24 gennaio

Ore 19,00 – Proiezione del trailer del lungometraggio “Agata Santa in una terra di fuoco” ispirato alla trilogia di Sant’Agata della scrittrice catanese Carmen Privitera, presso l’hotel “Mercure” in piazza G. Verga, Catania.

Ore 19,30 – Incontro culturale “La festa di Sant’Agata e le trasformazioni della città di Catania dal ‘500 ad oggi”, relatore Ing. Salvatore Maria Calogero, presso la Chiesa Capitolare di San Giuliano, via Crociferi n.36, Catania. A cura dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme – Sezione di Catania.

Ore 20,00 – Teatro “Agata. La Santa Fanciulla.” Dramma sacro della città di Catania liberamente ispirato agli Atti del martirio; drammaturgia e regia di Giovanni Anfuso, presso la Badia di Sant’Agata.

Sabato 25 gennaio

Ore 9,30 – Percorso integrato rivolto a singoli gruppi “Sant’Aituzza”, itinerario guidato ai luoghi del martirio e della tradizione dedicati alla Santa Patrona di Catania: Sant’Agata al Carcere e Chiesa di San Biagio in Sant’Agata alla Fornace, presso il Museo Diocesano di Catania.

Ore 10,00 – Giardinetto della Cattedrale, Piazza Duomo, passeggiata alla scoperta delle epigrafi latine dedicate a Sant’Agata: Fondazione Monastero Sant’Agata, Fonte Lanaria, (cosiddetta) Casa di Sant’Agata, Carcere di Sant’Agata.

Ore 20,00 – Teatro “Agata. La Santa Fanciulla.” Dramma sacro della città di Catania liberamente ispirato agli Atti del martirio; drammaturgia e regia di Giovanni Anfuso, presso la Badia di Sant’Agata.

Domenica 26 gennaio

Ore 9,30 – Apertura straordinaria di Palazzo degli Elefanti.

In occasione dell’apertura straordinaria di Palazzo degli Elefanti sarà possibile visitare il Palazzo con visite guidate a cura dell’Associazione Guide Turistiche Catania.

Ore 11,00 - Interventi musicali a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Catania, presso il Palazzo degli Elefanti, Piazza Duomo.

Ore 18,30 – Sacra rappresentazione “Il Martirio di S. Agata” di Don Piero Sapienza e comunità parrocchiale “Madonna del Divino Amore”, presso la Chiesa “S. Agata la Vetere”, piazza Sant’Agata la Vetere, Catania.

Ore 19,00 – Concerto a cura della Camera Polifonica Siciliana “Un viaggio tra musica e parola nell’opera lirica” – Marianna Cappellani soprano, Angelo Villari tenore, Bruno Torrisi voce narrante; presso il Museo Diocesano di Catania.

Martedì 28 gennaio

Ore 18,30 – “La vita di Sant’Agata” cuntu in versi e musica di Turi Marchese, presso la Badia di Sant’Agata.

Mercoledì 29 gennaio

Ore 20,00 - Proiezione film documentario “Melior de cinere surgo”, regia di Antonio Costantino, Cinestar C.C. “I Portali” - San Giovanni La Punta.

Ore 20,00 – Teatro “Agata. La Santa Fanciulla.” Dramma sacro della città di Catania liberamente ispirato agli Atti del martirio; drammaturgia e regia di Giovanni Anfuso, presso la Badia di Sant’Agata.

Giovedì 30 gennaio

Ore 9,30 - Mostra dei lavori del laboratorio didattico “Sant’Agata. La giovinetta Martire”, presso il circolo didattico, Largo Perlasca n.3, Sant’Agata Li Battiati.

A cura del Circolo Didattico e del Comune di Sant’Agata li Battiati con il patrocinio del Comitato per la Festa di Sant’Agata nella Città di Catania.

Ore 17,00 – Lettura itinerante del romanzo “Il cammino di Sant’Agata, in giallo”, presso piazza Duomo, Catania.

Ore 20,00 – Teatro “Agata. La Santa Fanciulla.” Dramma sacro della città di Catania liberamente ispirato agli Atti del martirio; drammaturgia e regia di Giovanni Anfuso, presso la Badia di Sant’Agata.

Venerdì 31 gennaio

Ore 17,00 – Inaugurazione mostra “Uno sguardo sulla vita di Sant'Agata. Opere siciliane tra Quattrocento e Seicento” opere d'arte provenienti dal museo parrocchiale di Castroreale (ME) e dalla Cattedrale di Piazza Armerina (EN), presso il Museo Civico “Castello Ursino”, Piazza Federico di Svevia. Interverrà Pamela Villoresi, del Teatro “Biondo” di Palermo. A cura del Comitato per la Festa di Sant’Agata nella Città di Catania.

Ore 18,00 - Inaugurazione Mostra d’arte contemporanea di Carmela Sigona “Il velo delle donne, dimora dell’invisibile” presso il “Palazzo della Cultura” - Catania. Dal 31 gennaio al 1 marzo.

Ore 18,00 – conferenza “Agata. Culto e iconografia di una Santa”, in collaborazione con la Società di Storia Patria, presso il Museo Diocesano di Catania.

Ore 20,00 – “Concerto per Sant’Agata” produzione Fondazione Festival Belliniano, presso la Badia di Sant’Agata.

Sabato 1 febbraio

Ore 9,30 – Piazza Cavour – Catania - “Sant’Agata Sprint and Rugby”. Saranno allestiti percorsi e spazi dove i giovanissimi alunni delle scuole catanesi e atleti “over 35” parteciperanno a gare di velocità e staffette oltre ad assistere a dimostrazioni del gioco del rugby. A cura della 3^ Circoscrizione “Borgo-Sanzio” e della Federazione italiana di atletica leggera. Referente del progetto: Prof.ssa Santa Russo.

Ore 11,00 – “La candelora di Sant’Agata in via Monfalcone” – Manifestazione promossa da Mariella Gennarino e dai commercianti di via Monfalcone.

Ore 19,00 - Percorso integrato rivolto a singoli gruppi “Sant’Aituzza”, itinerario guidato ai luoghi del martirio e della tradizione dedicati alla Santa Patrona di Catania: Sant’Agata al Carcere e Chiesa di San Biagio in Sant’Agata alla Fornace, presso il Museo Diocesano di Catania.

Ore 20,00 – Teatro “Agata. La Santa Fanciulla.” Dramma sacro della città di Catania liberamente ispirato agli Atti del martirio; drammaturgia e regia di Giovanni Anfuso, presso la Badia di Sant’Agata.

Domenica 2 febbraio

Ore 19,00 - Percorso integrato rivolto a singoli gruppi “Sant’Aituzza”, itinerario guidato ai luoghi del martirio e della tradizione dedicati alla Santa Patrona di Catania: Sant’Agata al Carcere e Chiesa di San Biagio in Sant’Agata alla Fornace, presso il Museo Diocesano di Catania.

Ore 20,30 – Nella corte del Palazzo degli Elefanti il Sindaco consegnerà “La Candelora d’Oro” e sarà accesa la lampadina votiva a Sant’Agata. A seguire in Piazza Duomo, omaggio floreale da parte dei Vigili del fuoco.

Notte di Sant’Agata, apertura straordinaria di tutti i siti monumentali e museali dalle ore 19,00 alle ore 24,00.

Lunedì 3 febbraio

Ore 16,00 - Seminario “Valore dell’autodeterminazione della Donna nella cultura popolare Catanese; Sant’Agata come icona della Libertà”, promosso da Consigliera Regionale di Parità – Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Catania. Presso Aula Magna - Facoltà di Scienze Politiche, via V. Emanuele II.

Ore 17,30 - “Agathae, inno alla devozione” - Opera teatrale “Agata, V. M.” Autore - réggisseur Prof. Pino Pesce, presso il teatro “Sangiorgi” – Catania.

A cura del Comitato per la Festa di Sant’Agata nella Città di Catania e della Regione Siciliana - Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Sidra Spa, Aeroporto di Catania, AMT Catania, Sostare Srl.

Ore 20,00 – Presso piazza Duomo - Catania - Inni e musiche classiche in onore di Sant’Agata eseguiti dalla Corale “G. Tovini”, diretto dal M° Pietro Valguarnera. Tradizionale spettacolo piromusicale “I fuochi della Sira o’ Tri”.

“Agathae, inno alla devozione” - Esibizione artistica del tenore Frate Alessandro e del cantautore Giovanni Caccamo; presentano Sarah Donzuso e Ruggero Sardo.

A cura del Comitato per la Festa di Sant’Agata nella Città di Catania e della Regione Siciliana - Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Sidra Spa, Aeroporto di Catania, AMT Catania, Sostare Srl.

Martedì 4 febbraio

Ore 13,00 – “Un cero in meno, un pasto in più” - Pranzo di solidarietà in onore di Sant’Agata presso la Rettoria San Nicolò L’Arena, organizzato dalla Fondazione ODA in collaborazione con Rettoria San Nicolò L’Arena.

Sabato 8 febbraio

Ore 9,00 – Giornata interdisciplinare di studi “L’epigrafe di Iulia Florentina e i martiri catanesi”; presso Aula Magna del Rettorato. A cura delle Prof.sse Cristina Soraci ed Elena Frasca. Fino alle 18,30.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Dal 16 gennaio al 2 febbraio – Coppa Sant’Agata, Sport Cultura Tradizione, 5^ edizione, con 32 discipline sportive di cui 7 paraolimpiche: calcio, ginnastica, atletica leggera, corsa su strada, ciclismo, bocce, motonautica, nuoto, tiro a segno, tiro tattico sportivo, pesistica, pallavolo, acrobatica aerea, danza aerea, danza sportiva, tennis tavolo, bridge, camminata ludico sportiva, hockey, dragon boat, tennis, karate, judo, jujitsu, badminton, pallamano, baseball, canoa polo, vela, tiro con l’arco, rowing, showdown, handbike. A cura del Comune di Catania Assessorato allo Sport, del CONI e del CIP di Catania.

Giovedì 16 gennaio

Ore 9,00 - Ginnastica – Trofeo Sant’Agata di Ginnastica, presso Polivalente S. Giovanni La Punta. A cura CSEN Catania.

Domenica 19 gennaio

Ore 10,00 - Atletica leggera – Corsa su strada – Miglio del bicentenario del Cereo di Rinoti – Trofeo Sant’Agata, presso centro storico. A cura ASD Agatletica Fortitudo Catania.

Sabato 25 gennaio

Ore 10,00 - Showdown – 2° Trofeo Sant’Agata, presso Istituto Ardizzone Gioieni. A cura FISPIC - Unione Italiana Ciechi.

Domenica 26 gennaio

Ore 9,00 - Ciclismo – VII Trofeo Sant’Agata – III Memorial Tanino Mirabella, presso Circuito Cibali. A cura ASD Libertas Ciclistica Catanese.

Ore 10,00 - Bocce - 2° Trofeo Sant’Agata, presso via Romano, 28. A cura Pol. Barriera Bocce Città di Catania.

Ore 10,00 - Motonautica – 3° Gommoncino di Sant’Agata, presso Porticciolo di Acicastello. A cura Associazione Marecamp.

Ore 9,00 - Nuoto - 16° Trofeo Sant’Agata – Memorial Gigi Pili, presso Piscina Nesima. A cura Poseidon Sporting Club.

Ore 9,00 - Tiro a segno - 2° Trofeo Sant’Agata, presso Poligono di tiro. A cura TSN Catania.

Ore 9,00 - Tiro Tattico Sportivo – 2° Trofeo Sant’Agata, presso Contrada San Demetrio n.4 – SP212 CT. A cura Accademia di tiro italiana.

Ore 10,00 - Rowing – 2° Trofeo Sant’Agata, presso impianto CUS. A cura Rotary Catania – Special Olympic.

Lunedì 27 gennaio

Ore 15,00 - Tiro con l’arco – 3° trofeo Sant’Agata, presso Unità Spinale. A cura Tec Arena Iganzio - CIP Catania.

Mercoledì 29 gennaio

Ore 16,00 - Pallavolo - 5^ Coppa Sant’Agata di volley, presso Palestra Ist. Dante Alighieri. A cura Roomy Club.

Ore 14,30 - Calcio – Trofeo Sant’Agata U15, presso Campo Seminara. A cura FIGC Catania.

Giovedì 30 gennaio

Ore 14,30 - Calcio – Trofeo Sant’Agata U17, presso Campo Seminara. A cura FIGC Catania.

Ore 15,00 - Boccia – 3° Trofeo Sant’Agata, presso Unità Spinale. A cura Tec Francesco Gentile - CIP Catania.

Ore 16,00 - Tennis tavolo – 4° Trofeo Sant’Agata, presso Unità Spinale. A cura FITET Sicilia.

Ore 17,00 – Pesistica – 1° Trofeo Sant’Agata, presso Unità Spinale. A cura Polisportiva Giuseppe Primo - CIP Catania

Venerdì 31 gennaio

Ore 15,00 - Acrobatica Aerea, Danza Aerea – Trofeo Sant’Agata, presso Palacatania. A cura Malù il fitness nel cuore.

Sabato 1 febbraio

Ore 10,00 - Danza Sportiva – Esibizioni varie, presso Palacatania. A cura CSEN Catania.

Ore 9,00 - Tennis Tavolo – 5° Trofeo Sant’Agata, presso Palaspedini. A cura FITET Sicilia in collaborazione ASD Il Circolo Etneo.

Ore 16,00 - Bridge – 3° Trofeo Sant’Agata, presso Circolo del Bridge. A cura Circolo del Bridge.

Ore 9,00 - Camminata Ludico Sportiva – In cammino per Sant’Agata, presso piazza Cavour. A cura CSI Catania.

Ore 9,30 - Hockey – 2° Trofeo Sant’Agata, presso Campo Dusmet. A cura Pol. Galate FIH Sicilia.

Ore 9,00 - Dragon Boat – 2° Trofeo Sant’Agata, presso traversata Catania-Acitrezza. A cura Circolo Canoa Catania.

Ore 9,00 - Tennis – Trofeo Sant’Agata, presso Twneer Club. A cura FIT Catania.

Ore 10,00 - Karate – Coppa Sant’Agata, presso Palacatania. A cura CSEN Catania.

Ore 10,00 - Judo – Coppa Sant’Agata, presso Palacatania. A cura CSEN Catania.

Ore 10,00 - Jujitsu – Coppa Sant’Agata, presso Palacatania. A cura CSEN Catania.

Domenica 2 febbraio

Ore 9,00 - Nuoto – 4° Trofeo Sant’Agata, presso Piscina Nesima. A cura ASD Come Ginestre - CIP Catania.

Ore 10,00 - Badminton – Coppa Sant’Agata di Badminton, presso Palacatania. A cura Pol. Le Saette.

Ore 9,00 - Pallamano – 2^ Coppa Francesco Paolo Pagaria U15 – 2° Trofeo Sant’Agata, presso Polivalente S. Giovanni La Punta. A cura Federazione Pallamano Sicilia.

Ore 10,00 - Calcio – Calciotto, 22° Trofeo Sant’Agata, presso Tennis Club Umberto. A cura A.S. Vigili Urbani Catania.

Ore 9,00 - Baseball – 2° Trofeo Sant’Agata, presso Campo IV Novembre. A cura FIBS Sicilia.

Ore 9,00 - Canoa Polo – 3° Trofeo Sant’Agata – Senior Maschile, presso Ognina. A cura ASD Jomar Club Catania.

Ore 10,00 - Atletica leggera – Corsa su strada – 4^ Coppa Sant’Agata, presso centro storico. A cura ASD Agatletica Fortitudo Catania.

Ore 9,00 - Vela – 23° Trofeo Sant’Agata, presso Porto di Catania. A cura Circolo Nautico NIC.

Ore 9,00 - Handbike – 2° Trofeo Sant’Agata, presso interno corsa di Sant’Agata. A cura ASD Peppe Mole - CIP Catania.