CATANIA: Sant’Agata, orari straordinari e ticket speciali per la metro

Sant’Agata, orari straordinari e ticket speciali per la metro

La Metropolitana di Catania, quest’anno sarà attiva durante la festa della Santa patrona della città, per questo l’FCE che gestisce la linea metropolitana a Catania, ha deciso di assicurare il servizio anche nei giorni della festa, con orari prolungati e con un ticket ad hoc valido dal 3 al 6 febbraio.

Comprando AGATA TICKET usi la METRO tutte le volte che vuoi durante tutti i 4 giorni (dal 3 al 6 febbraio) delle festività agatine al prezzo speciale di € 4,00.

Comprende anche l’utilizzo dei parcheggi MILO e SANTA SOFIA e del METRO SHUTTLE.

La METRO sarà attiva, con treni ogni 10 minuti e orari estesi: sabato 3 e domenica 4 febbraio fino a mezzanotte e mezza e lunedì 5 fino alle due di notte.

I parcheggi MILO e SANTA SOFIA e il servizio METRO SHUTTLE saranno operativi durante gli orari di servizio della Metropolitana