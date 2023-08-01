CATANIA, SANZIONATI DUE LOCALI DEL CENTRO PER “INQUINAMENTO ACUSTICO”

“Buona Estate Sicura”, è il nome dell’operazione in corso da qualche tempo ed attuata dai Carabinieri di Catania. La particolare attività è finalizzata a vigilare sulla violazione delle norme che rego...

“Buona Estate Sicura”, è il nome dell’operazione in corso da qualche tempo ed attuata dai Carabinieri di Catania. La particolare attività è finalizzata a vigilare sulla violazione delle norme che regolano la normale vita di cittadini e turisti che, in queste giornate estive, vedono la città ancora più popolata.

A riguardo, i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, supportati dai colleghi della C.I.O. e dal personale della Polizia Locale, sono stati impegnati in un servizio di controllo del centro cittadino, volto a contrastare l’illegalità diffusa.

Nel corso di tale attività, i militari dell’Arma hanno contravvenzionato i titolari di 4 ristoranti ubicati in via Dusmet per “occupazione del suolo pubblico”, in quanto avevano occupato il marciapiede antistante i loro locali con tavolini e sedie senza essere in possesso di alcuna autorizzazione comunale. Agli stessi è stata comminata una multa dell’importo di 173,00 €.

Nel contesto operativo in questione, i Carabinieri hanno altresì contravvenzionato il titolare di un ristorante di via Collegiata e quello di un pub di via Santa Maria del Rosario, per “inquinamento acustico”, in quanto al momento del controllo stavano somministrando musica dal vivo attraverso un servizio di pianobar, che produceva musica con volume oltre scattata la multa di 1.000,00 €.

Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno identificato 45 soggetti e controllato 24 veicoli, con l’elevazione di 8 sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., per un importo complessivo di 3.584,00 € ed il sequestro di 1 autoveicolo sprovvisto di assicurazione (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente), colpendo, in particolare, quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica.