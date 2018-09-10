95047

CATANIA: SARÀ LA FAMOSA NUVOLA DI FANTOZZI?

Sembra proprio di essere nel bel mezzo di un film del famoso ragionier Fantozzi interpretato da Paolo Villaggio.Piove solamente nel centro della strada, è acceduto stamattina a Catania nei pressi dell...

10 settembre 2018 14:27
Sembra proprio di essere nel bel mezzo di un film del famoso ragionier Fantozzi interpretato da Paolo Villaggio.

Piove solamente nel centro della strada, è acceduto stamattina a Catania nei pressi della via Ferranti Aporti, zona Cibali.

Sarà la famosa nuvola fantozziana o solo uno scherzo di un irrigatore rotto?

https://www.youtube.com/watch?v=ZxM0paPdRVw

