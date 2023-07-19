CATANIA. SCAPPA DALLA POLIZIA CON L’AIUTO DEI RESIDENTI, MA VIENE ACCIUFFATO
Nella mattinata di domenica personale dell’U.P.G.S.P. ha tratto in arresto un pregiudicato di 33 anni, gravemente indiziato dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.Intorno alle...
Nella mattinata di domenica personale dell’U.P.G.S.P. ha tratto in arresto un pregiudicato di 33 anni, gravemente indiziato dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.
Intorno alle ore 11:30, un equipaggio di Volante impegnato nell’ordinario servizio di controllo del territorio notava una Renault Captur che viaggiava a velocità sostenuta.
Alla vista della Volante, il conducente della “Captur” aumentava l’andatura all’evidente scopo di eludere un possibile controllo di polizia. Ne scaturiva un inseguimento che, attraverso le vie del quartiere Librino, si concludeva al Villaggio Sant’Agata, dove la corsa dell’autovettura si interrompeva a causa di un veicolo che bloccava il passaggio.
A questo punto, il conducente, sceso dal mezzo, si dava alla fuga appiedato, inseguito dai poliziotti. Vedendo la scena, alcuni residenti tentavano di bloccare gli operatori in modo da favorire la fuga del ladro: ciò costringeva gli agenti a mettere in atto un’azione dissuasoria per scongiurare l’aggravarsi della situazione dell’ordine pubblico e per salvaguardare la propria incolumità. Ciò fatto, il gruppo di residenti immediatamente si allontanava, così l’uomo veniva fermato, grazie anche all’intervento di un’altra Volante intervenuta sul posto, mentre tentava di guadagnarsi la fuga lanciandosi da un dirupo.
La successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire addosso all’uomo arnesi atti allo scasso. Espletate le formalità di rito l’uomo veniva tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, condotto in carcere in attesa del giudizio per direttissima.
Gli operatori, invece, a seguito dell’inseguimento e della colluttazione, riportavano lesioni guaribili in 5 giorni.