CATANIA. SCARPE, BORSE, MAGLIETTE TAROCCATE: OLTRE MILLE PRODOTTI SEQUESTRATI “A FERA O LUNI"

Nei giorni scorsi il comando provinciale della guardia di finanza di Catania, in sinergia col corpo della polizia locale etnea, ha predisposto controlli straordinari a presidio della sicurezza economica del territorio, all’esito dei quali sono stati sequestrati oltre 1.000 articoli di abbigliamento ed accessori, tra cui scarpe, t-shirt, borse, maglie e giubbotti contraffatti. L’attività eseguita è stata finalizzata a garantire la legalità nel settore della proprietà industriale, in particolare dei marchi e degli altri segni distintivi, e quindi sottrarre dal mercato articoli falsificati e commercializzati a danno di alcune tra le più note aziende produttrici di abbigliamento ed accessori griffati.

Nello specifico, presso il mercato permanente di piazza Carlo Alberto, comunemente denominato “A Fera o luni”, i militari del I gruppo di Catania e la polizia locale hanno individuato un’area in cui risultavano concentrati numerosi venditori ambulanti di nazionalità extracomunitaria, i quali esponevano, in spregio alla normativa penale che sanziona la contraffazione dei marchi, svariati articoli di abbigliamento riproducenti noti marchi registrati quali, tra gli altri, Gucci, Versace, Valentino, Dolce e Gabbana, Nike, Saucony, Fendi, Cartier, etc..

All’atto dell’intervento i commercianti extracomunitari, detentori degli articoli illeciti, si sono dati repentinamente alla fuga, dileguandosi tra le altre bancarelle del mercato, favoriti anche dalla consistente presenza di frequentatori. I controlli si sono conclusi con il sequestro penale di 1.068 articoli di abbigliamento ed accessori contraffatti, nonché delle bancarelle quali strumenti di attività illecita.