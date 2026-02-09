CATANIA. Scatta l’allarme mentre è alla processione di Sant’Agata: vede il ladro in diretta e fa arrestare due uomini

Ancora un intervento rapido ed efficace dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, impegnati quotidianamente nel monitoraggio costante del territorio, 24 ore su 24, a tutela della sicurezza de...

Ancora un intervento rapido ed efficace dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, impegnati quotidianamente nel monitoraggio costante del territorio, 24 ore su 24, a tutela della sicurezza dei cittadini e in stretto raccordo con la Centrale Operativa del Comando Provinciale, che riceve e gestisce le richieste di aiuto pervenute al 112 Numero Unico di Emergenza.

Durante i festeggiamenti in onore della Santa Patrona di Catania, Sant’Agata, la telefonata di un devoto che stava seguendo la processione, ha segnalato un furto in atto all’interno di un’abitazione.

In particolare, essendo scattato l’antifurto del suo appartamento situato al secondo piano, il cittadino si era collegato all’impianto di telecamere poste all’interno, visualizzando, in tempo reale, la presenza di un ladro dentro casa sua. In particolare, il ladro, dopo essersi arrampicato dal balcone e aver rotto il vetro di una porta finestra, era entrato in casa e, individuata la camera da letto, aveva cominciato a frugare nell’armadio e nel comò, arraffando infine di 3 orologi per poi darsi alla fuga.

Appresa la notizia, le “gazzelle” del Radiomobile sono state immediatamente inviate dalla Centrale Operativa presso l’abitazione in questione, dove hanno scorto un’auto, con a bordo due uomini, che tentava di allontanarsi a gran velocità.

Avendo intuito che si trattava dell’autore del furto e del suo complice, verosimilmente con il ruolo di “palo”, l’equipaggio ha seguito il mezzo bloccandolo, poco dopo, all’incrocio tra due importanti arterie cittadine.

A bordo, sono stati identificati due uomini, di 47 e 64 anni, entrambi pregiudicati, residenti a Catania.

Le successive verifiche hanno consentito di ricostruire l’intera dinamica del furto: uno dei due si era introdotto all’interno dell’abitazione, mentre il complice lo aveva aspettato in auto per garantirne la fuga. Determinanti, ai fini delle indagini, si sono rivelate anche le immagini di videosorveglianza interna, che hanno documentato le fasi del reato, permettendo di riconoscere l’autore materiale del furto grazie all’analisi degli indumenti indossati.

I Carabinieri hanno anche recuperato gli orologi, riconosciuti senza alcun dubbio dal legittimo proprietario, al quale sono stati subito restituiti.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i due uomini sono stati arrestati per furto aggravato in concorso in abitazione e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’operazione rappresenta l’ennesima conferma dell’efficacia del dispositivo di controllo del territorio assicurato dalle “gazzelle” del Nucleo Radiomobile di Catania, sempre pronte a intervenire in tempi rapidissimi grazie al costante collegamento con la Centrale Operativa, vero fulcro della gestione delle emergenze e punto di riferimento per i cittadini che si rivolgono al 112 NUE.