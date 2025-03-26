Catania, scattano le ricerche per un pescatore disperso: si setaccia il mare

CATANIA - Sono in corso da diverse ore le ricerche di un pescatore amatoriale di 44 anni, scomparso nel tratto di mare antistante il lungomare di Ognina. L'allarme è stato lanciato dai familiari dell'...

CATANIA - Sono in corso da diverse ore le ricerche di un pescatore amatoriale di 44 anni, scomparso nel tratto di mare antistante il lungomare di Ognina. L'allarme è stato lanciato dai familiari dell'uomo, che temono possa essere stato travolto da un'onda anomala mentre si trovava sugli scogli.

Le operazioni di ricerca sono coordinate dalla Polizia di Stato, con il supporto delle Volanti della Questura di Catania. Sul posto sono impegnati anche i vigili del fuoco e i militari della Capitaneria di Porto, che stanno perlustrando l'area con una motovedetta.

Uno degli elementi chiave delle indagini è il ritrovamento dello scooter del pescatore, posteggiato nella zona marinara della città e chiuso con una catena. Questo dettaglio conferma che l'uomo si era recato in quell'area, aumentando le preoccupazioni sulla sua sorte.

Le ricerche proseguiranno nelle prossime ore, nella speranza di individuare il pescatore e chiarire le circostanze della sua scomparsa.