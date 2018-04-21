CATANIA: Scende da treno con 15 mila Euro, Egiziano arrestato per riciclaggio

Alcuni giorni addietro, nel corso dei servizi di controllo del territorio e di vigilanza dello scalo ferroviario, l’attenzione degli agenti della Polizia Ferroviaria di Catania è stata attirata da un...

Tale circostanza ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di sottoporre a controllo lo straniero che è stato identificato per il ventiduenne cittadino egiziano E.E.M.A.

L’uomo ha esibito un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciatogli dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Catania ma, a seguito di accertamenti effettuati dai poliziotti, è emerso che lo straniero era sbarcato in Italia nel 2013 fornendo diverse generalità ed era stato arrestato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di esseri umani.

A seguito di perquisizione personale l’egiziano è stato trovato in possesso di una mazzetta di banconote di vario taglio per un totale di euro 15.440,00, della quale non ha fornito alcuna spiegazione circa la provenienza, il possesso o la destinazione.

Non escludendo che la somma di denaro potesse provenire dagli illeciti traffici per i quali era stato già recluso, lo straniero è stato denunciato in stato di liberta per riciclaggio e l’ingente somma di denaro è stata sottoposta a sequestro probatorio al fine di consentire i conseguenti accertamenti.