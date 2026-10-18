Catania, sciopero dei tir: scaffali vuoti nei supermercati, iniziano a mancare i prodotti
Le immagini scattate oggi in provincia mostrano banchi dell'ortofrutta completamente vuoti e altri scaffali senza merce. Cresce la preoccupazione per i rifornimenti.
CATANIA – Il blocco degli autotrasportatori siciliani contro il caro carburante comincia a farsi sentire anche nei supermercati della provincia di Catania. Scaffali vuoti, prodotti mancanti e reparti ortofrutta praticamente sguarniti: è quanto documentano le fotografie scattate oggi, domenica 18 ottobre, all'interno di un punto vendita del Catanese.
Le immagini parlano chiaro: numerose cassette destinate a frutta e verdura sono completamente vuote, mentre anche altri scaffali risultano privi di prodotti. Una situazione che i consumatori iniziano a notare durante la spesa quotidiana.
Non solo ortofrutta, difficoltà anche per altri prodotti
Le maggiori criticità riguardano i prodotti freschi, che necessitano di rifornimenti frequenti. Ma le difficoltà potrebbero estendersi anche a latte, formaggi, prodotti refrigerati, surgelati e altri generi alimentari.
Alcuni supermercati stanno cercando di tamponare la situazione utilizzando le scorte disponibili nei magazzini, ma il rallentamento delle consegne rischia di complicare ulteriormente gli approvvigionamenti.
La situazione non è uguale in tutti i punti vendita, ma le fotografie raccolte in provincia di Catania mostrano già ampi spazi senza merce.
Sciopero fino a martedì, cresce l'attesa per l'incontro con il Governo
La protesta degli autotrasportatori, iniziata venerdì 16 ottobre, dovrebbe proseguire fino a martedì 20 ottobre. Proprio martedì è previsto un incontro con il ministro Matteo Salvini, al quale parteciperanno anche i rappresentanti degli autotrasportatori siciliani.
Nel frattempo, resta alta l'attenzione sulla distribuzione alimentare. Se il blocco dovesse proseguire, nei prossimi giorni potrebbero aumentare i prodotti mancanti e le difficoltà nei rifornimenti.
Le immagini scattate oggi nel Catanese rappresentano un primo segnale concreto delle difficoltà che stanno interessando il settore della distribuzione.