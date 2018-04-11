CATANIA: Sciopero infermieri 12 e 13 aprile. Ampia adesione, previsti disagi

Sciopero di 48 ore del 12 e 13 aprile indetto dai sindacati di categoria dopo la mancata firma del Ccnl comparto Sanità: sono previsti disagi su tutto il territorio nazionale in ospedali, ambulatori e Asl, nell’erogazione dei servizi sanitari e amministrativi. Lo fa sapere NurSind annunciando anche che a Catania è prevista ampia adesione da parte dei professionisti della sanità.

Alla base della protesta le condizioni peggiorative previste per i lavoratori sia dal punto di vista economico che da quello normativo che inducono ad una indubbia disparità di trattamento tra le diverse categorie di statali. Ma «La questione contrattuale – spiegano – costituisce solo una delle tante problematiche».

Il NurSind organizza su tutti i presidi ospedalieri di Catania delle assemblee informative retribuite cui potranno partecipare tutti gli infermieri che non potranno aderire allo sciopero.