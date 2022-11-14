CATANIA. Scippa il telefono a una donna mentre si scatta una foto
La Polizia di Stato ha tratto in arresto un pregiudicato di 26 anni autore di uno scippo consumato ai danni di una giovane donna. Quest’ultima, infatti, mentre si trovava a passeggio nel centro storic...
Quest’ultima, infatti, mentre si trovava a passeggio nel centro storico, in via Gisira, ed era intenta a scattare alcune foto con lo smartphone insieme ad un’amica, veniva strattonata da un uomo che le scippava il telefono cellulare dalle mani dandosi poi alla fuga.
I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina, in servizio di controllo del territorio, notando un uomo che si dava a precipitosa fuga, lo inseguivano e dopo averlo bloccato, e aver ricevuto la denuncia della vittima dello scippo, lo dichiaravano in stato di arresto, riconsegnando il telefono alla donna.