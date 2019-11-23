CATANIA, SCOMMESSE SU PARTITE TRUCCATE DI LEGA PRO: TRE ARRESTI DELLA POLIZIA POSTALE

Tre persone sono state arrestate dalla polizia per frode in competizione sportiva nell'ambito di un'inchiesta della Procura distrettuale di Catania. Nei confronti degli indagati il Gip ha disposto i d...

Sono in corso perquisizioni e sequestri. Secondo le prime indiscrezioni, tra gli arrestati ci sarebbe anche un calciatore del Foggia che lo scorso anno giocava al Bisceglie. Gli altri due lo avrebbero coadiuvato.

Le indagini della polizia postale infatti sono state eseguite anche su scommesse fatte su gare della squadra pugliese.

L'inchiesta ha consentito di fare luce su un sodalizio criminoso dedito alla realizzazione di frodi in alcune competizioni calcistiche di Lega Pro. Particolari sull'operazione denominata "Coirner Bet" saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 nella sede della Questura di Catania.