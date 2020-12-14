CATANIA: SCOMPARSO RUGGERO LA PORTA, 17 ANNI L'APPELLO DELLA SCUOLA

Scomparso Ruggero La Porta, 17 anni. Da stamattina perse le sue tracce.A darne la notizia il padre, gli amici, ma anche il liceo classico Mario Cutelli di Catania che scrive:Da stamattina, lunedì 14 d...

Scomparso Ruggero La Porta, 17 anni. Da stamattina perse le sue tracce.

A darne la notizia il padre, gli amici, ma anche il liceo classico Mario Cutelli di Catania che scrive:

Da stamattina, lunedì 14 dicembre, è scomparso uno studente del Liceo Cutelli di Catania. Si tratta di Ruggero La Porta, alunno della classe 2° sezione E dell’istituto. A dare l’annuncio della scomparsa è la stessa pagina istituzionale del Cutelli.

Questi i numeri della famiglia, da contattare nel caso in cui si abbiano informazioni al riguardo dello studente: +39 366 682 1609; 095 6136280.

Il ragazzo si sarebbe allontanato dalla sua abitazione, in viale Liberta, stanotte, senza cellulare e senza la sua minicar.