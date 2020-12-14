CATANIA: SCOMPARSO RUGGERO LA PORTA, 17 ANNI L'APPELLO DELLA SCUOLA
Scomparso Ruggero La Porta, 17 anni. Da stamattina perse le sue tracce.
A darne la notizia il padre, gli amici, ma anche il liceo classico Mario Cutelli di Catania che scrive:
Da stamattina, lunedì 14 dicembre, è scomparso uno studente del Liceo Cutelli di Catania. Si tratta di Ruggero La Porta, alunno della classe 2° sezione E dell’istituto. A dare l’annuncio della scomparsa è la stessa pagina istituzionale del Cutelli.
Questi i numeri della famiglia, da contattare nel caso in cui si abbiano informazioni al riguardo dello studente: +39 366 682 1609; 095 6136280.
Il ragazzo si sarebbe allontanato dalla sua abitazione, in viale Liberta, stanotte, senza cellulare e senza la sua minicar.