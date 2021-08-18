CATANIA: SCONTRO AUTO MOTO ALLA ROTONDA DI NESIMA, FERITO CENTAURO
Incidente stradale intorno alle ore 21 di oggi 18 agosto 2021, sulla circonvallazione di Catania, esattamente nei pressi della rotonda Nesima.
Per cause non ancora disponibili, si è verificato uno scontro tra una Fiat Panda ed una moto.
Nell’impatto ad avere la peggio il centauro, un uomo, che è caduto a terra provocandosi alcuni traumi
L'uomo era cosciente e non avrebbe riportato secondo le prime informazioni, gravi ferite, è stato soccorso e accompagnato in ambulanza all'ospedale per le cure necessarie ed i dovuti accertamenti.
Nel tratto interessato dal sinistro si stanno registrando rallentamenti.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO