CATANIA: SCONTRO CAMION-VESPA, MUORE 40ENNE DI BELPASSO

10 luglio 2018 06:40
Incidente mortale ieri pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Bicocca.

La vittima come riporta il sito RAINEWS e’ Antonio Grimaldi, 40 enne, originario di Belpasso,.

L’uomo era che era alla guida di una Vespa, per cause in corso di accertamento, si e’ scontrata con un autocarro.

Sul posto per i rilievi e le indagini è intervenuta la polizia municipale.

