CATANIA. SCONTRO GENERAZIONALE TRA MERETRICI: LA PIÙ GIOVANE MANDA IN OSPEDALE L’ANZIANA COLLEGA

I Carabinieri della Stazione di Piazza Dante hanno denunciato una dominicana di 50 anni, poiché ritenuta responsabile di lesioni personali aggravate.

Alla base dell’aggressione sembra ci sia stata la precisa volontà da parte dell’odierna denunciata di prepensionare la vittima, una donna di origini portoghesi di anni 64, che come lei praticava nel quartiere San Berillo il mestiere più antico del mondo.

Abitando ed esercitando entrambe in via Pistone, per forza di cose si incontravano frequentemente, condividendo a volte lo stesso angolo, luogo in cui la 50enne non perdeva l’occasione per apostrofarla con epiteti irripetibili e aggiungendo <<vattene al tuo paese che sei vecchia, lascia il posto alle giovani, che stai facendo qui, prima o poi ti farò male!>>.

Ed ecco che la più giovane, ieri pomeriggio, traendo pretesto dal fatto che la 64enne stava spargendo del sale grosso per “scaramanzia” proprio dove lei attendeva i clienti, s’è armata di bastone per scagliarsi furiosamente contro la poveretta la quale, proprio a causa delle violente bastonate, è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’Ospedale Garibaldi dove le sono state diagnosticate le seguenti lesioni: “frattura del polso sinistro e irregolarità coccige” giudicate guaribili in 30 giorni.