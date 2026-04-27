CATANIA, scontro tra tre scooter: tre feriti nel pomeriggio

CATANIA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 27 aprile 2026, nel territorio di Catania. Lo scontro è avvenuto tra via Roccaromana e via Martoglio, dove, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbero rimasti coinvolti tre scooter.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: presenti due ambulanze e un’automedica. Il bilancio è di tre feriti che, secondo le prime informazioni, fortunatamente non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Due dei feriti sono stati trasportati all’ospedale Garibaldi, mentre un terzo è stato trasferito al Cannizzaro per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Municipale, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

A causa del sinistro, la circolazione nella zona ha subito rallentamenti, con disagi per gli automobilisti in transito.

La situazione è tornata progressivamente alla normalità nel corso delle ore successive. Rimangono in corso gli accertamenti per chiarire le responsabilità.