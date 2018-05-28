CATANIA: Scooter contro un furgone, muore un 24enne
A cura di Redazione
28 maggio 2018 12:40
Incidente mortale questa mattina tra via Lago di Nocito e via Ughetti.
A perdere la vita è stato un cingalese di 24 anni, Chintana Madabawitage il suo nome, che si è schiantato contro un furgone mentre viaggiava a bordo di uno scooter.
Ancora da accertare la dinamica dello scontro che ha provocato la morte sul colpo del giovane.
Sul posto la Polizia municipale per i rilievi.