CATANIA: Scooter contro un furgone, muore un 24enne

28 maggio 2018 12:40
Incidente mortale questa mattina tra via Lago di Nocito e via Ughetti.

A perdere la vita è stato un cingalese di 24 anni, Chintana Madabawitage il suo nome, che si è schiantato contro un furgone mentre viaggiava a bordo di uno scooter.

Ancora da accertare la dinamica dello scontro che ha provocato la morte sul colpo del giovane.

Sul posto la Polizia municipale per i rilievi.

