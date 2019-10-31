CATANIA, SCOPERTA MANSARDA CON ARMADIO “STUPEFACENTE”

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 20enne catanese Giuseppe STABILE, del luogo, nella flagranza dei reati di produzione, detenzione e spaccio di sostanze stu...

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 20enne catanese Giuseppe STABILE, del luogo, nella flagranza dei reati di produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacente.

I militari avevano infatti avviato un’attività info investigativa che li ha condotti al giovane, sospettato di essere coinvolto in reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ stata così individuato l’appartamento in uso al giovane e pertanto, attesa con pazienza la sua presenza all’interno dell’immobile, hanno effettuato una perquisizione locale e domiciliare a seguito della quale, nella mansarda di pertinenza dell’abitazione è stata rinvenuta una piccola centrale -fai da te- per la produzione di canapa indiana: una piantina di cannabis coltivata in vaso alta 1,50 mt, concimi, 10 dosi della medesima sostanza già confezionata in dosi, un armadio utilizzato per l’essiccazione delle infiorescenze, nonché 85 euro ritenuti provento dello spaccio, tutto posto sotto sequestro.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari.