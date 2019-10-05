CATANIA, SCOPERTA PIANTAGIONE DI MARIJUANA IN CONTRADA JUNGETTO: 29ENNE IN MANETTE
La Polizia di Stato ha arrestato il catanese Sebastiano Tiralongo (cl. 1990), ritenuto responsabile del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché di detenzione illegale di munizionamento.
Personale della Squadra Mobile di Catania “Sezione falchi”, nell’ambito delle attività finalizzate a frenare il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, da attività info-investigativa apprendeva che in un campo in contrada Jungetto, era stata impiantata una coltivazione illegale di marijuana.
Sulla scorta di quanto appreso, nella mattinata di ieri, veniva predisposto un mirato servizio di osservazione, e individuato l’appezzamento di terreno in cui insisteva una villetta, protetta da un sofisticato impianto di videosorveglianza, si procedeva a eseguire una perquisizione che consentiva di rinvenire sostanza stupefacente del tipo marijuana sfusa per un peso complessivo di 110 grammi e, occultate nel vano sottotetto, oltre 46 piante cariche di infiorescenze in fase di essicazione.
Veniva, altresì, rinvenuta apparecchiatura per la pesatura e il confezionamento sottovuoto, un disturbatore di frequenze professionale (Jammer) in grado di inibire qualsiasi segnale radio anche a notevole distanza, una cospicua somma di denaro e 3 cartucce cal. 12.
Tiralongo veniva tratto in arresto e, a seguito di giudizio per direttissima, sottoposto a custodia cautelare in carcere.