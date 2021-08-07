CATANIA: SCOPERTI MENTRE BRUCIAVANO RIFIUTI. DENUNCIATI

I recenti e devastanti roghi che hanno colpito anche la città di Catania hanno causato ingenti danni persino a talune abitazioni che, aggredite dalle fiamme, sono andate distrutte, lasciando nella dis...

I recenti e devastanti roghi che hanno colpito anche la città di Catania hanno causato ingenti danni persino a talune abitazioni che, aggredite dalle fiamme, sono andate distrutte, lasciando nella disperazione i proprietari. Eppure, nonostante il clamore e la preoccupazione destata nella popolazione da tali eventi, alcuni irresponsabili perseverano in pericolose condotte che ben possono degenerare in nuovi catastrofici eventi.

Grazie a una segnalazione giunta in Sala operativa, li agenti delle Volanti, intorno alle 4 del mattino, sono entrati in azione individuando e bloccando due persone che avevano appena appiccato il fuoco a dei rifiuti in via Del Falcetto, nel quartiere san Giorgio.

Entrambi gli uomini, uno di 32 e un pregiudicato di 34 anni, alla vista della Volante hanno tentato di spegnere le fiamme e, su perentoria intimazione dei poliziotti, hanno poi provveduto ai ripristinare lo stato dei luoghi; dopodiché sono stati indagati in stato di libertà per combustione illecita di rifiuti.