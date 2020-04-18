CATANIA. SCOPERTI, MENTRE RUBANO I LIMONI, PICCHIANO I PROPRIETARI DELL’AGRUMETO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato due fratelli catenesi di 22 e 29 anni per tentata rapina impropria.I due infatti, nella serata di ieri, si erano...

A cura di Redazione 18 aprile 2020 15:47

Condividi