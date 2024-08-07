CATANIA. SCOPERTI NUMEROSI NASCONDIGLI DEGLI SPACCIATORI: OLTRE 1500 DOSI E 4 KG DI STUPEFACENTI SEQUESTRATI GRAZIE AI CANI DELLA POLIZIA DI STATO

La Polizia di Stato a Catania ha sequestrato sostanze stupefacenti di diverso tipo, sottraendoli alla disponibilità degli spacciatori.Continua l’attività di prevenzione e repressione del traffico di s...

Continua l’attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti attraverso l’azione messa in campo dagli agenti della Squadra Volanti e dell’Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

Nell’ambito di una specifica attività programmata, gli agenti esperti in ricerca di sostanze stupefacenti, grazie al supporto dei cani poliziotto “Maui” e “Ares”, operano quotidianamente nelle c.d. piazze di spaccio di cittadine.

Nei giorni prima dell’inizio del week end, quando gli spacciatori solitamente si approvvigionano, gli operatori della Squadra Volanti hanno dato inizio ad una vasta attività di ricerca finalizzata ad individuare i nascondigli utilizzati.

I cani, indirizzati dai loro conduttori, ci hanno messo pochi secondi a fiutare la droga, grazie ad un quotidiano addestramento.

Vani ascensore, tombini, pozzetti della luce, quadri elettrici, auto abbandonate, lavandini, ruote di scorta, questi i luoghi più comuni dove il fiuto dei cani conduce i poliziotti.

I numeri di questi giorni raccontano di 1500 dosi sequestrate, già pronte per la vendita e oltre 4 kg ancora da confezionare. Sono state rinvenute quasi tutte le tipologie di sostanze stupefacenti, crack, cocaina, marijuana e hashish, sottraendo agli spacciatori importanti risorse economiche e rallentando l’attività delle piazze di spaccio.

In questi giorni i cani poliziotto hanno operato nei quartieri di Zia Lisa, Librino, San Giovani Galermo e Via Acquicella Porto.

L’attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti continuerà nei prossimi giorni, soprattutto prima dei week end e delle prossime giornate di festa, al fine di tutelare la salute dei cittadini, in particolar modo dei più giovani.