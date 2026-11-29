CATANIA, SCOPERTI RISCHI PER I LAVORATORI IN UN CANTIERE: DENUNCIA E MULTE

Controlli dei Carabinieri in un cantiere nei pressi di via Vittorio Emanuele: riscontrate carenze nelle protezioni di sicurezza. Denunciato un 56enne.

Proseguono i controlli dei Carabinieri per contrastare il lavoro sommerso e verificare il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I militari della Compagnia di Catania Piazza Dante, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) dei Carabinieri di Catania, hanno effettuato un’ispezione presso un cantiere edile situato nei pressi di via Vittorio Emanuele, a Catania.

A seguito degli accertamenti, l’amministratore unico della società, un 56enne, è stato denunciato in stato di libertà per una presunta violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

In particolare, durante l’ispezione sono state riscontrate aperture destinate al passaggio di persone e materiali prive delle necessarie protezioni, come parapetti e tavole fermapiede, in violazione dell’articolo 146 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Nel corso dei controlli sono stati identificati anche quattro lavoratori, risultati tutti regolarmente inquadrati.

Oltre alla denuncia penale, sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 711,92 euro.

L’attività rientra nell’ambito dei servizi di vigilanza condotti dall’Arma dei Carabinieri per contrastare le irregolarità nel settore edile, garantire il rispetto delle normative e prevenire situazioni di rischio per la sicurezza dei lavoratori.