Ha trasformato un immobile in una struttura ricettiva abusiva interamente legata al tema di un supereroe dei cartoni animati, nel quartiere Zia Lisa. Non solo, all’esterno, ha omaggiato il suo beniamino con delle installazioni, anch’esse abusive, tra cui una sospesa in aria con dei cavi in acciaio, collocata senza alcuna autorizzazione, determinando un serio e concreto pericolo per la circolazione stradale e per i passanti.

Il titolare del b&b è stato sanzionato amministrativamente per circa 4.500 euro a seguito di un controllo eseguito congiuntamente dalla Polizia di Stato e dal settore “Annona” della Polizia Locale.

Diversi cittadini hanno segnalato ai poliziotti la presenza delle installazioni, accompagnate da alcune luminarie prive di qualsiasi autorizzazione, ricondotte proprio alla struttura ricettiva.

Effettivamente, giunti sul posto, i poliziotti si sono imbattuti in una scena paradossale, con i diversi riferimenti al personaggio dei cartoni animati, proposti in diversi modi.

I controlli degli agenti della squadra volanti della Questura di Catania hanno consentito di appurare la mancanza di tutte le autorizzazioni necessarie del b&b che, pur avendo 13 stanze per fornire ospitalità, non è risultato censito. Il titolare, infatti, non ha provveduto a registrare la struttura come previsto dalle norme vigenti. Inoltre, la legge impone di registrare tutti gli ospiti al fine di poter verificare la presenza sul territorio di soggetti eventualmente pericolosi per la sicurezza.

Durante le verifiche, la Polizia Locale ha contestato sanzioni per circa 4.500 euro per la mancanza della Scia amministrativa e del codice identificativo nazionale come struttura ricettiva, l’occupazione abusiva del suolo pubblico, l’installazione di pannelli pubblicitari abusivi e di pubblicità luminosa anch’essa priva di autorizzazione.

La Polizia Locale ha segnalato le violazioni riscontrate agli Uffici competenti in modo da predisporre un provvedimento di rimozione delle installazioni e, qualora il titolare non ottempererà, verrà disposta la rimozione coatta.

14 Maggio 2025